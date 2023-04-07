Напомним, ставропольские активисты оказались не довольны интервью Басты блогеру Анастасии Ивлеевой. В нем ростовчанин, говоря о СВО, сказал: «Смотрим кино дальше». Также он заявил, что подумывал уехать из России, однако решил остаться, так как «с этой землёй связан физически и ментально».