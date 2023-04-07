Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Министерство культуры России получило несколько обращений от разных людей с требованием отменить концерт ростовского рэпера Басты в Ставрополе. В документах заявители жалуются на непатриотичные высказывания музыканта о спецоперации.
«Да, действительно, обращения поступили в адрес министерства», — приводит слова чиновников «РИА Новости».
Сам артист ситуацию с требованием отменить свои концерты пока никак не комментировал.
Напомним, ставропольские активисты оказались не довольны интервью Басты блогеру Анастасии Ивлеевой. В нем ростовчанин, говоря о СВО, сказал: «Смотрим кино дальше». Также он заявил, что подумывал уехать из России, однако решил остаться, так как «с этой землёй связан физически и ментально».