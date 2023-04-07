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Минкульт получил шесть жалоб с требованием запретить концерт ростовчанина Басты

7 апреля 2023, 12:26
Фото: 1MI
Минкульт рассмотрит жалобы на высказывания ростовчанина Басты о СВО
Обращения и жалобы поступили в Минкульт после высказываний ростовского рэпера Басты о СВО, рассказали в пресс-службе ведомства.

Министерство культуры России получило несколько обращений от разных людей с требованием отменить концерт ростовского рэпера Басты в Ставрополе. В документах заявители жалуются на непатриотичные высказывания музыканта о спецоперации.

«Да, действительно, обращения поступили в адрес министерства», — приводит слова чиновников «РИА Новости».

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Сам артист ситуацию с требованием отменить свои концерты пока никак не комментировал.

Напомним, ставропольские активисты оказались не довольны интервью Басты блогеру Анастасии Ивлеевой. В нем ростовчанин, говоря о СВО, сказал: «Смотрим кино дальше». Также он заявил, что подумывал уехать из России, однако решил остаться, так как «с этой землёй связан физически и ментально».

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