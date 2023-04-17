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В Ростове застройщик Левенцовки получил десятки гектаров под освоение территории

17 апреля 2023, 12:42
Фото: 1MI
В Ростове застройщик Левенцовки получил десятки гектаров под освоение территории
В Ростове застройщику Левенцовки выделили десятки гектаров земли под строительство более 606 тысяч квадратных метров жилья, сведения об этом появились на портале донского правительства.

В понедельник, 17 апреля, стало известно, что застройщик Левенцовки получил в аренду без торгов землю в западной части города. Здесь должны появиться 23 жилых дома, а также некоторые объекты социальной инфраструктуры.

Согласно данным правительства, объем инвестиций в новый микрорайон составит более 36,7 миллиарда рублей. В планах указано, что под строительство домов выделят 23 участка земли, площадь самого крупного из них составит 28,6 тысячи квадратных метров, а самого маленького 4,9 тысячи «квадратов». Под строительство коммунальных объектов — 17 участков площадью от 85 до 192 квадратных метров.

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При этом на этот крупный район запланировано построить детский сад на 130 мест к концу третьего квартала 2024 года, детский сад на 350 мест к концу 2025 года, а также школу на 1,75 тысячи места и детский сад на 325 воспитанников до конца четвертого квартала 2024 года. В план включили и компенсационные высадки деревьев.

В план включили и компенсационные высадки деревьев.В план включили и компенсационные высадки деревьев.
В план включили и компенсационные высадки деревьев.
Фото: 1MI

В документах указано, что 5% жилья (30 тысяч «квадратов») передадут городу для обеспечения жильем социально незащищенных слоев населения.

Ранее жители Ростова обратились к губернатору, чтобы выяснить, сколько школ построят в городе в ближайшие годы.

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