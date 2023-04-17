В Ростове застройщик Левенцовки получил десятки гектаров под освоение территории

При этом на этот крупный район запланировано построить детский сад на 130 мест к концу третьего квартала 2024 года, детский сад на 350 мест к концу 2025 года, а также школу на 1,75 тысячи места и детский сад на 325 воспитанников до конца четвертого квартала 2024 года. В план включили и компенсационные высадки деревьев.