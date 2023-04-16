Ростовчане запросили у губернатора, сколько школ запланировали под застройку города

Напомним, в 2023 году замминистра строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев объявил, что в Ростове запланировано построить около 200 тысяч квадратных метров жилья на территории авторынка «Фортуна», еще 600 тысяч «квадратов» появятся в рамках застройки «Левенцовки-2», еще 12 многоэтажных МКД появятся и на левом берегу Дона.