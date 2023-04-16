Ростовчане запросили у губернатора, сколько школ запланировали под застройку города

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Напомним, в 2023 году замминистра строительства Ростовской области Сергей Вифлянцев объявил, что в Ростове запланировано построить около 200 тысяч квадратных метров жилья на территории авторынка «Фортуна», еще 600 тысяч «квадратов» появятся в рамках застройки «Левенцовки-2», еще 12 многоэтажных МКД появятся и на левом берегу Дона.
После недавнего скандала с переполненной школой в Левенцовке ростовчане всерьез обеспокоены тем, сколько социальных объектов запланировано возвести под такие масштабы застройки.
«Один такой дом — это примерно 600 квартир (где-то больше, где-то меньше — в среднем). Фактически, это в сумме десятки тысяч жильцов. Вопрос: одновременно, вместе с разрешениями на строительство жилых домов, сколько выдано разрешений/заданий/проектов на строительство детских садов и школ?», — спросил обеспокоенный местный житель.
Горожанин попросил губернатора рассказать, сколько школ и детских садов планируется построить и какой вместимостью они будут обладать.
«Почему это[прим. редакции — выдача разрешений] не делается одновременно? Почему бы об этом сразу не подумать? Почему 50-60 детей в группах это норма в таких многоэтажных районах?», — спросил горожанин.
Пока ответа на запрос ростовчанина не поступило.