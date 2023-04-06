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Губернатор Голубев обвинил застройщиков в отсутствии школ на окраинах Ростова

6 апреля 2023, 08:34
Фото: donland.ru
Губернатор объяснил, почему не хватает школ и детских садов на окраинах Ростова
Застройщики в ходе возведения окраинных микрорайонов Ростова несколько лет назад не закладывали там социальные объекты, рассказал губернатор Василий Голубев.

На заседании правительства Ростовской области депутаты задали губернатору Василию Голубеву вопрос о причинах нехватки детских садов и школ в окраинных микрорайонах Ростова. Парламентарии отметили, что рост строительства в городе, действительно, важный показатель. Однако возведение домов без школ и детсадов только негативно влияет на инфраструктуру. Вспомнили депутаты и недавний скандал в Левенцовке. Там сейчас на весь микрорайон работает лишь одна школа №115. В этом году она не смогла принять всех желающих в ней учиться первоклассников.

Василий Голубев заявил, что корни проблемы нужно искать в истории возведения окраинных микрорайонов более десяти лет назад. Тогда застройщики во время создания проектов вообще не учитывали необходимость возведения социальных объектов. Теперь власти вынуждены «догонять» рост микрорайонов и ускоренными темпами строить там школы и детсады.

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Губернатор напомнил, что в Ростове идет активное строительство учебных заведений. В частности, на Западном в Ростове вскоре должны достроить школу на улице Зорге. Ее возведение решит проблемы нехватки мест в учебных учреждениях Левенцовки.

Ранее урбанисты предсказали опустение Ростова из-за застройки города.

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