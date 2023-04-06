Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
На заседании правительства Ростовской области депутаты задали губернатору Василию Голубеву вопрос о причинах нехватки детских садов и школ в окраинных микрорайонах Ростова. Парламентарии отметили, что рост строительства в городе, действительно, важный показатель. Однако возведение домов без школ и детсадов только негативно влияет на инфраструктуру. Вспомнили депутаты и недавний скандал в Левенцовке. Там сейчас на весь микрорайон работает лишь одна школа №115. В этом году она не смогла принять всех желающих в ней учиться первоклассников.
Василий Голубев заявил, что корни проблемы нужно искать в истории возведения окраинных микрорайонов более десяти лет назад. Тогда застройщики во время создания проектов вообще не учитывали необходимость возведения социальных объектов. Теперь власти вынуждены «догонять» рост микрорайонов и ускоренными темпами строить там школы и детсады.
Губернатор напомнил, что в Ростове идет активное строительство учебных заведений. В частности, на Западном в Ростове вскоре должны достроить школу на улице Зорге. Ее возведение решит проблемы нехватки мест в учебных учреждениях Левенцовки.
Ранее урбанисты предсказали опустение Ростова из-за застройки города.