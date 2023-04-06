На заседании правительства Ростовской области депутаты задали губернатору Василию Голубеву вопрос о причинах нехватки детских садов и школ в окраинных микрорайонах Ростова. Парламентарии отметили, что рост строительства в городе, действительно, важный показатель. Однако возведение домов без школ и детсадов только негативно влияет на инфраструктуру. Вспомнили депутаты и недавний скандал в Левенцовке. Там сейчас на весь микрорайон работает лишь одна школа №115. В этом году она не смогла принять всех желающих в ней учиться первоклассников.