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Власти Ростова показали, как будут выглядеть новые остановки общественного транспорта

17 апреля 2023, 16:49
Фото: rostovgazeta.ru
Власти Ростова показали, как будут выглядеть новые остановки общественного транспорта

Власти Ростова утвердили новые требования к остановкам общественного транспорта

Власти Ростова утвердили обновленные требования к остановкам общественного транспорта, документы и визуализацию павильонов разместили на портале администрации города.

В понедельник, 17 апреля, администрация разместила постановление, чтобы внести поправки в действующие правила установки и размещения малых архитектурных форм в Ростове.

Объектом изменений стали остановочные павильоны общественного транспорта. Согласно опубликованной документации, обновленная типовая конструкция будет представлять собой серебристый павильон из металла и стекла с непрозрачной крышей, на которой будет установлено информационное табло.

Обновленная типовая конструкция остановок в РостовеОбновленная типовая конструкция остановок в Ростове
Обновленная типовая конструкция остановок в Ростове
Фото: администрация Ростова-на-Дону

Сама остановка будет иметь параметры 6,37×3,22×2,57 метра, здесь же будет установлена скамья на пять мест, навигационное табло и поле для размещения рекламы.

Ранее в Ростове объявили, что убрали часть автобусов с маршрутов общественного транспорта из-за перехода на летний режим работы.

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