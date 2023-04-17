Власти Ростова показали, как будут выглядеть новые остановки общественного транспорта

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В понедельник, 17 апреля, администрация разместила постановление, чтобы внести поправки в действующие правила установки и размещения малых архитектурных форм в Ростове.
Объектом изменений стали остановочные павильоны общественного транспорта. Согласно опубликованной документации, обновленная типовая конструкция будет представлять собой серебристый павильон из металла и стекла с непрозрачной крышей, на которой будет установлено информационное табло.
Сама остановка будет иметь параметры 6,37×3,22×2,57 метра, здесь же будет установлена скамья на пять мест, навигационное табло и поле для размещения рекламы.
Ранее в Ростове объявили, что убрали часть автобусов с маршрутов общественного транспорта из-за перехода на летний режим работы.