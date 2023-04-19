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В Ростовской области начали забивать почтовые ящики приглашениями в ЧВК «Вагнер»

19 апреля 2023, 08:25
Фото: 1MI
В Ростовской области начали забивать почтовые ящики приглашениями в ЧВК «Вагнер»
В Ростовской области жители стали находить в почтовых ящиках листовки с приглашением на контрактную службу в ЧВК «Вагнер», сведения об этом появились в соцсетях.

Во вторник, 18 апреля, житель Гуково поделился необычной находкой — в его почтовом ящике лежала листовка с приглашением на службу в ЧВК «Вагнер», при этом аналогичные печатные материалы находили практически во всех районах города.

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Согласно тексту листовки, новобранцы могут претендовать на оклад 240 тысяч рублей в месяц, качественный инструктаж, социальное страхование и все необходимые выплаты, а также оснащение качественной спецодеждой и вооружением.

Добровольцами могут стать дончане от 21 года до 60 лет.

Ранее в ЧВК «Вагнер» подтвердили рассылку листовок о наборе добровольцев.

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