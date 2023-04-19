В Ростовской области начали забивать почтовые ящики приглашениями в ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Во вторник, 18 апреля, житель Гуково поделился необычной находкой — в его почтовом ящике лежала листовка с приглашением на службу в ЧВК «Вагнер», при этом аналогичные печатные материалы находили практически во всех районах города.
Согласно тексту листовки, новобранцы могут претендовать на оклад 240 тысяч рублей в месяц, качественный инструктаж, социальное страхование и все необходимые выплаты, а также оснащение качественной спецодеждой и вооружением.
Добровольцами могут стать дончане от 21 года до 60 лет.
Ранее в ЧВК «Вагнер» подтвердили рассылку листовок о наборе добровольцев.