Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
По его словам, на досках объявлений, столбах и афишах появились листовки, в которых написано о боевых действиях. А внизу оставлена ссылка на Telegram-бот, который может собирать персональные данные.
«В Ростове опять активизировались любители Украины и расклеили по городу листовки со ссылкой на телеграм-бот, который собирает персональные данные. Будьте осторожны», — рассказал читатель и прислал в редакцию фотографии. Официальных комментариев по поводу листовок не было, они уточняются.
Ранее ростовчане стали получать листовки со способами защиты от украинских мошенников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.