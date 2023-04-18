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Провокаторы развесили по Ростову-на-Дону антироссийские листовки на тему Украины

18 апреля 2023, 10:56
Фото: Читатель / rostovgazeta.ru
Провокаторы развесили по Ростову-на-Дону листовки на тему Украины
В Ростове-на-Дону неизвестные развесили по городу листовки на тему спецоперации для сбора личных данных, сообщил RostovGazeta читатель.

По его словам, на досках объявлений, столбах и афишах появились листовки, в которых написано о боевых действиях. А внизу оставлена ссылка на Telegram-бот, который может собирать персональные данные.

«В Ростове опять активизировались любители Украины и расклеили по городу листовки со ссылкой на телеграм-бот, который собирает персональные данные. Будьте осторожны», — рассказал читатель и прислал в редакцию фотографии. Официальных комментариев по поводу листовок не было, они уточняются.

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Ранее ростовчане стали получать листовки со способами защиты от украинских мошенников. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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