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ЧВК «Вагнер» начал рассылать свои листовки жителям в Ростове

13 апреля 2023, 08:30
Фото: ТГ канал concordgroup_official
Ростовчане стали находить листовки с призывом вступить в ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» начал рассылать свои листовки жителям в Ростове в апреле

Жители Ростова стали находить в почтовых ящиках листовки с призывом вступить в ЧВК «Вагнер», об этом горожане рассказали в соцсетях.

Жители Ростова рассказали, что нашли у себя в почтовых ящиках листовки с призывом вступить в ЧВК «Вагнер». В них указывается, что организация набирает в свои ряды добровольцев для участия в спецоперации. Опыт срочной военной службы при этом не обязателен.

Также в листовке оговариваются условия работы в ЧВК и ряд необходимых требований. На документе стоит подпись Героя России Андрея Трошева.

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Фото: ТГ канал concordgroup_official

Ростовчане заявили, что удивлены рассылкой листовок. Они предположили, что в ЧВК наблюдается нехватка бойцов. Некоторые же комментаторы заявили о желании вступить в ряды организации.

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