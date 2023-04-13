Жители Ростова рассказали, что нашли у себя в почтовых ящиках листовки с призывом вступить в ЧВК «Вагнер». В них указывается, что организация набирает в свои ряды добровольцев для участия в спецоперации. Опыт срочной военной службы при этом не обязателен.