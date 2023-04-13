Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Жители Ростова рассказали, что нашли у себя в почтовых ящиках листовки с призывом вступить в ЧВК «Вагнер». В них указывается, что организация набирает в свои ряды добровольцев для участия в спецоперации. Опыт срочной военной службы при этом не обязателен.
Также в листовке оговариваются условия работы в ЧВК и ряд необходимых требований. На документе стоит подпись Героя России Андрея Трошева.
Ростовчане заявили, что удивлены рассылкой листовок. Они предположили, что в ЧВК наблюдается нехватка бойцов. Некоторые же комментаторы заявили о желании вступить в ряды организации.
Ранее ростовский эксперт Сухарь оценил идею массово отправлять мигрантов в ЧВК «Вагнер».