Логвиненко рассказал, как улучшат транспортное обеспечение Суворовского в Ростове

Глава администрации уже провел рабочее совещание со своим заместителем по транспорту и дорожному хозяйству и директором департамента транспорта города. Перед ними поставлен ряд важных задач. Прежде всего, перевозчикам дали несколько дней, чтобы выйти на стопроцентный выпуск подвижного состава. Если эта задача не будет выполнена, с компаниями расторгнут контракты, а их самих внесут в «черный список». Это будет означать, что перевозчики потеряют право заниматься данным видом деятельности. Контроль за выпуском автобусов на линию возложен на заместителя главы администрации и директора департамента транспорта.