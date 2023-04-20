Логвиненко рассказал, как улучшат транспортное обеспечение Суворовского в Ростове

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко ответил на обращения жителей Суворовского. Они жаловались на плохое транспортное обслуживание жилого района.
Глава администрации рассказал, что сейчас в соответствии с условиями контрактов Суворовский обслуживают три транспортные компании. Первая — ООО «ЮТК» — с подвижным составом в 26 единиц и средним выпуском в 80%. Вторая компания — ООО «Янтарь 1», ее средний выпуск составляет 50% при наличии 10 автобусов. Наконец, третий перевозчик — это ООО «Транс-Экспорт». Компания обеспечивает 100% выпуска с подвижным составом в 21 автобус.
Однако, по словам сити-менеджера, перевозчики нарушают условия муниципальных контрактов. Это ситуация крайне недопустима, так негативно влияет на качество жизни горожан, заявил Логвиненко.
Глава администрации уже провел рабочее совещание со своим заместителем по транспорту и дорожному хозяйству и директором департамента транспорта города. Перед ними поставлен ряд важных задач. Прежде всего, перевозчикам дали несколько дней, чтобы выйти на стопроцентный выпуск подвижного состава. Если эта задача не будет выполнена, с компаниями расторгнут контракты, а их самих внесут в «черный список». Это будет означать, что перевозчики потеряют право заниматься данным видом деятельности. Контроль за выпуском автобусов на линию возложен на заместителя главы администрации и директора департамента транспорта.
Однако, по словам сити-менеджера, перевозчики нарушают условия муниципальных контрактов. Это ситуация крайне недопустима, так негативно влияет на качество жизни горожан, заявил Логвиненко.
Глава администрации уже провел рабочее совещание со своим заместителем по транспорту и дорожному хозяйству и директором департамента транспорта города. Перед ними поставлен ряд важных задач. Прежде всего, перевозчикам дали несколько дней, чтобы выйти на стопроцентный выпуск подвижного состава. Если эта задача не будет выполнена, с компаниями расторгнут контракты, а их самих внесут в «черный список». Это будет означать, что перевозчики потеряют право заниматься данным видом деятельности. Контроль за выпуском автобусов на линию возложен на заместителя главы администрации и директора департамента транспорта.
Также Алексей Логвиненко поручил в течение трех дней индивидуально изучить потребности Суворовского жилого района и рассмотреть возможность вернуть зимнее расписание движения автобусов. «Из-за простоя в пробках автобусы нарушают расписание движения, и получается, что по факту на линии автобусы есть, но при этом нужное количество пассажиров они не перевозят», — уточнил сити-менеджер.
Дополнительно дано поручение проработать применение на линиях двухсекционных автобусов большой вместимости. Они одномоментно смогут перевозить до 150 пассажиров. Помимо этого, будет внимательно изучен график движения автобусов по маршруту «Микрорайон Суворовский — ГПЗ-10», планируется увеличение подвижного состава на данном направлении.
Сити-менеджер пообещал горожанам, что будет держать их в курсе развития ситуации.