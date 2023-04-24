Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Происшествие случилось на железнодорожном перегоне Александровка-Кизитеринка, где 40-летний мужчина нарушил правила безопасности. Это стало причиной трагедии и его гибели.
Полицейские установили личность погибшего, им оказался житель хутора Пчеловодный Аксайского района. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Местным жителям напомнили, что тормозной путь состава составляет около одного километра. Их попросили быть предельно внимательными возле железной дороги.
Ранее в Ростовской области полностью потушили огонь на электровозе с зерном. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.