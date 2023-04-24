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Грузовой поезд переехал 40-летнего жителя в Ростовской области

24 апреля 2023, 06:57
Фото: 1MI
Грузовой поезд переехал 40-летнего жителя в Ростовской области
В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось на железнодорожном перегоне Александровка-Кизитеринка, где 40-летний мужчина нарушил правила безопасности. Это стало причиной трагедии и его гибели.

Полицейские установили личность погибшего, им оказался житель хутора Пчеловодный Аксайского района. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Местным жителям напомнили, что тормозной путь состава составляет около одного километра. Их попросили быть предельно внимательными возле железной дороги.

Ранее в Ростовской области полностью потушили огонь на электровозе с зерном. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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