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Ростовчане заявили, что не могут уехать с Центрального рынка по вечерам

24 апреля 2023, 05:25
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в вечернее время на Центральном рынке собираются огромные очереди на автобусы, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Ростовчане пожаловались, что не могут уехать домой, а в очередях на автобусы стоят десятки человек. Пользователи в комментариях написали, что проблема существовала и раньше.

«Никогда такого не было и вот опять», — заявили местные жители.

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«Это длится с октября, я на Западный быстрее пешком дохожу, чем выстаиваю очереди и еду через пробку перед мостом», — пишут ростовчане.

«Так это очереди на сидячие места, как я понял. Наблюдал, как очередь останавливалась перед полупустым автобусом, где были заняты все сидячие места», — заявили пассажиры.

Ранее урбанист заявил, что ростовчане пересядут на личные машины из-за проблем с автобусами.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Автобусы в Ростове#Общественный транспорт#Проблема с автобусами#Илья Протвинов
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