Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Ростовчане пожаловались, что не могут уехать домой, а в очередях на автобусы стоят десятки человек. Пользователи в комментариях написали, что проблема существовала и раньше.
«Никогда такого не было и вот опять», — заявили местные жители.
«Это длится с октября, я на Западный быстрее пешком дохожу, чем выстаиваю очереди и еду через пробку перед мостом», — пишут ростовчане.
«Так это очереди на сидячие места, как я понял. Наблюдал, как очередь останавливалась перед полупустым автобусом, где были заняты все сидячие места», — заявили пассажиры.
Ранее урбанист заявил, что ростовчане пересядут на личные машины из-за проблем с автобусами.