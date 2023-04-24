rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:00

Updated Сегодня, 07:00

Изображение материала

Топ-менеджер «Красного гидропресса» попробует стать сити-менеджером Таганрога

24 апреля 2023, 06:58
Фото: АО "Красный гидропресс"/vk.com
Топ-менеджер «Красного гидропресса» попробует стать сити-менеджером Таганрога
Руководитель по развитию бизнес-системы завода «Красный гидропресс» Александр Ларионов хочет побороться за пост сити-менеджера Таганрога, сообщают СМИ.

«Город N» пишет, что свое решение Ларионов объяснил наличием управленческого опыта, который может пригодиться для развития города. Он рассказал, что в городе необходимо менять подходы к управлению.

До этого министр образования региона Андрей Фатеев подал документы на участие в конкурсе.

Лидера ОПГ полиции Ростова-на-Дону полковника Рыбалко уволили за месяц до задержания
Узнать подробнее

Напомним, что все поступившие заявки рассмотрит комиссия из 10 человек, из которых пятерых выбрал губернатор Василий Голубев. Остальных назначили в городской Думе. 

Ранее сити-менеджером был Михаил Солоницин, но он покинул свой пост в апреле. 

Читайте также:
Лидера ОПГ полиции Ростова-на-Дону полковника Рыбалко уволили за месяц до задержанияНачальник МРЭО ГИБДД Ростовской области Иван Рындин уволился, не дослужив до пенсииВ «Ростове» после жалобы Карпина уволили агронома, работавшего в клубе больше 20 лет
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Сити-менеджер Таганрога#Власти в Таганроге#Чиновники в Таганроге
Подпишитесь
Итоги недели: на Дону требуют ремонта дорог и пересмотра приговора замгубернатора
Вчера, 14:53
Осудивший СВО Александр Ревва снова пытается организовать концерт в Ростове
Вчера, 16:18
Ростовчанин случайно выпил ацетон вместо воды после бурного застолья
Вчера, 16:21
«Деньги сняли»: ростовчане сообщили о мошенничествах платного туалета на набережной
Вчера, 16:37
«Уж лучше в СИЗО»: жительница Аксая пожаловалась на тараканов и антисанитарию в ЦГБ
Вчера, 16:39
Суд в Ростове рассмотрит дела пятерых иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ
Вчера, 19:49