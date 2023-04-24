Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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«Город N» пишет, что свое решение Ларионов объяснил наличием управленческого опыта, который может пригодиться для развития города. Он рассказал, что в городе необходимо менять подходы к управлению.
До этого министр образования региона Андрей Фатеев подал документы на участие в конкурсе.
Напомним, что все поступившие заявки рассмотрит комиссия из 10 человек, из которых пятерых выбрал губернатор Василий Голубев. Остальных назначили в городской Думе.
Ранее сити-менеджером был Михаил Солоницин, но он покинул свой пост в апреле.