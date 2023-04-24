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Время работы органов соцзащиты продлили для выдачи проездных льготникам в Ростове

24 апреля 2023, 13:40
Фото: 1MI
Время работы органов соцзащиты продлили для выдачи проездных льготникам в Ростове
Для выдачи проездных карт льготникам продлен режим работы органов соцзащиты в Ростове, сообщили в горадминистрации.

В Ростове органы социальной защиты населения будут работать в выходные дни, чтобы льготники города смогли получить проездные карточки. Уже с 1 мая проезд в общественном транспорте города будет осуществляться по новой для льготников системе. Бумажные удостоверения уступят место проездным карточкам.

Льготники в Ростовской области с 1 мая будут ездить по новым проездным картам
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В выходные дни, 29 и 30 апреля, получить проездные можно в любом отделении соцзащиты с 09.00 до 13.00 мск. В будние дни учреждения будут работать с 08.00 до 20.00.

Ранее льготникам в Ростовской области давали выбор: право на бесплатный проезд по проездной карточке или получение ежемесячной денежной выплаты в размере 1055 рублей. Бесплатному проезду отдали предпочтение всего лишь 28 тысяч из 234 тысяч льготников.

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