Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В Ростове органы социальной защиты населения будут работать в выходные дни, чтобы льготники города смогли получить проездные карточки. Уже с 1 мая проезд в общественном транспорте города будет осуществляться по новой для льготников системе. Бумажные удостоверения уступят место проездным карточкам.
В выходные дни, 29 и 30 апреля, получить проездные можно в любом отделении соцзащиты с 09.00 до 13.00 мск. В будние дни учреждения будут работать с 08.00 до 20.00.
Ранее льготникам в Ростовской области давали выбор: право на бесплатный проезд по проездной карточке или получение ежемесячной денежной выплаты в размере 1055 рублей. Бесплатному проезду отдали предпочтение всего лишь 28 тысяч из 234 тысяч льготников.