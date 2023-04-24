В Ростове органы социальной защиты населения будут работать в выходные дни, чтобы льготники города смогли получить проездные карточки. Уже с 1 мая проезд в общественном транспорте города будет осуществляться по новой для льготников системе. Бумажные удостоверения уступят место проездным карточкам.