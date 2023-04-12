Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
С 1 мая 2023 года в Ростовской области льготники получат специальные проездные карты. Ранее этой категории граждан предоставили выбор — право бесплатного проезда или получение ежемесячной денежной выплаты в размере 1055 рублей. Бесплатному проезду отдали предпочтение всего лишь 28 тысяч из 234 тысяч льготников.
Проездные карты для льготных категорий граждан уже изготовлены, однако получили их пока 30% льготников.
Ранее сообщалось, что терминалами безналичной оплаты оснастят все автобусы в Ростовской области до 1 мая.