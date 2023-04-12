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Льготники в Ростовской области с 1 мая будут ездить по новым проездным картам

12 апреля 2023, 13:21
Фото: 1MI
Льготники в Ростовской области с 1 мая будут ездить по новым проездным картам
В Ростовской области с 1 мая для льготников внедрят систему безналичной оплаты, напомнили в Заксобрании региона.

С 1 мая 2023 года в Ростовской области льготники получат специальные проездные карты. Ранее этой категории граждан предоставили выбор — право бесплатного проезда или получение ежемесячной денежной выплаты в размере 1055 рублей. Бесплатному проезду отдали предпочтение всего лишь 28 тысяч из 234 тысяч льготников.

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Проездные карты для льготных категорий граждан уже изготовлены, однако получили их пока 30% льготников.

Ранее сообщалось, что терминалами безналичной оплаты оснастят все автобусы в Ростовской области до 1 мая.

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