Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Он рассказал изданию Molot, что помехой в строительстве стала дождливая погода, но в целом работы идут по графику. На воду спустили уже две секции, а всего их будет шесть.
«Строительство причала завершится 30 апреля, как и изначально планировалось», — сказано в сообщении.
Известно, что устраивать больших торжественных мероприятий по этому поводу не будут. Власти региона сообщали, что за счет этого объекта получится увеличить число туристов, посетивших город
Ранее говорилось, что строительство комплекса обойдется в 200 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.