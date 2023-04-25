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Строительство плавучего причала в Таганроге завершится 30 апреля

25 апреля 2023, 10:25
Фото: Vitaliy VK/cc by sa/wikimedia.org
Строительство плавучего причала в Таганроге завершится 30 апреля
В Таганроге реализация проекта по строительству плавучего причала должна завершиться 30 апреля, сообщил подрядчик.

Он рассказал изданию Molot, что помехой в строительстве стала дождливая погода, но в целом работы идут по графику. На воду спустили  уже две секции, а всего их будет шесть.

«Строительство причала завершится 30 апреля, как и изначально планировалось», — сказано в сообщении.

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Известно, что устраивать больших торжественных мероприятий по этому поводу не будут. Власти региона сообщали, что за счет этого объекта получится увеличить число туристов, посетивших город

Ранее говорилось, что строительство комплекса обойдется в 200 миллионов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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