Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Ранее 1Rnd написало о задержании Дмитрия Шаповалова и еще двоих полицейских, которых доставляют в Ессентуки, чтобы избрать меру пресечения. Официальной информации об этом не было, она уточняется.
Ранее в полиции города уже прошли массовые задержания по делу о создании ОПГ и крышевании магазинов. Правоохранители ежемесячно получали деньги от владельцев торговых точек, чтобы они избегали наказания за нарушения.
В соцсетях ростовчане происходящие задержания назвали победой и сочувствующих среди них не нашлось.
«Хоть взялись за эту ...», — заявили пользователи в комментариях. Также они выразили удивление, что эта ситуация коснулась начальника только этого отдела полиции.
«Удивительно, что только ОП №4 начальника лишился», — заявили горожане.