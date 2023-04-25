rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:39

Published Сегодня, 09:39

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Изображение материала

«Взялись»: ростовчане высказались об очередных арестах в полиции

25 апреля 2023, 09:39
Фото: rachaelvoorhees/CC BY-SA 2./flickr.com
«Взялись за эту мафию»: ростовчане высказались об очередных арестах в полиции

Ростовчане назвали победой очередные задержания в полиции

В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, задержали начальника отдела полиции №4 Ленинского района, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Ранее 1Rnd написало о задержании Дмитрия Шаповалова и еще двоих полицейских, которых доставляют в Ессентуки, чтобы избрать меру пресечения. Официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее в полиции города уже прошли массовые задержания по делу о создании ОПГ и крышевании магазинов. Правоохранители ежемесячно получали деньги от владельцев торговых точек, чтобы они избегали наказания за нарушения.

Еще 10 человек арестовали после визита замглавы МВД по делам об ОПГ в полиции Ростова
Узнать подробнее

В соцсетях ростовчане происходящие задержания назвали победой и сочувствующих среди них не нашлось.

«Хоть взялись за эту ...», — заявили пользователи в комментариях. Также они выразили удивление, что эта ситуация коснулась начальника только этого отдела полиции.

«Удивительно, что только ОП №4 начальника лишился», — заявили горожане.

Читайте также:
Еще 10 человек арестовали после визита замглавы МВД по делам об ОПГ в полиции РостоваВ деле полицейской ОПГ Ростова число фигурантов выросло до 34 человекВ Ростове-на-Дону будут судить 16 человек по делу аксайской ОПГ
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Задержания в полиции Ростова#Полицейское ОПГ в Ростове#Преступления в Ростове
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону дали 14 лет колонии ефрейтору Илье Трачуку за госизмену
Сегодня, 11:08
Две донские компании заплатят за картельный сговор штрафы на сумму 228 млн рублей
Сегодня, 11:42
Истекавшего кровью мужчину нашли рядом с судом в Ростове-на-Дону
Сегодня, 11:37
Дептранс в Ростове признал недовыпуск автобусов на всех маршрутах
Сегодня, 11:30
В мае мощная магнитная буря накроет Ростовскую область
Сегодня, 10:24
Проверку систем экстренного оповещения отменили в Ростовской области
Сегодня, 10:15