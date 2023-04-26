Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Он рассказал, что в регионе отопительный сезон на данный момент завершился в 45 территориях. За это время зарегистрировали 202 технологических нарушения, что значительно меньше, чем годом ранее.
Проведенная инвентаризация показала, что износ сетей водоснабжения и водоотведения составляет 74%, теплоснабжения — 64%. В общей сложности в модернизацию инфраструктуры до 2025 года планируется вложить 16,3 миллиарда рублей.
Всего предстоит провести реконструкцию и строительство 751 километра сетей, а также получится обновить 16 котельных.
Ранее стало известно, что донским бюджетникам из сельских районов упростят получение льгот на оплату ЖКХ.