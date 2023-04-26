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Более 16 млрд руб могут вложить в сферу ЖКХ в Ростовской области

26 апреля 2023, 14:51
Фото: donland.ru
В Ростовской области в ближайшие два года в модернизацию сферы ЖКХ могут вложить более 16 миллиардов рублей, сообщил глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков

Он рассказал, что в регионе отопительный сезон на данный момент завершился в 45 территориях. За это время зарегистрировали 202 технологических нарушения, что значительно меньше, чем годом ранее.

Проведенная инвентаризация показала, что износ сетей водоснабжения и водоотведения составляет 74%, теплоснабжения — 64%. В общей сложности в модернизацию инфраструктуры до 2025 года планируется вложить 16,3 миллиарда рублей.

Донским бюджетникам из сельских районов упростят получение льгот на оплату ЖКХ
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Всего предстоит провести реконструкцию и строительство 751 километра сетей, а также получится обновить 16 котельных.

Ранее стало известно, что донским бюджетникам из сельских районов упростят получение льгот на оплату ЖКХ.

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