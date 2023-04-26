В настоящий момент в сельских территориях Ростовской области насчитывают более 60 тысяч специалистов, среди них учителя, медики, воспитатели и соцработники, которые имеют право претендовать на ежемесячную компенсацию за оплату ЖКХ. На эти цели в бюджете региона предусмотрели более 2,7 миллиарда рублей.