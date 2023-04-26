Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В настоящий момент в сельских территориях Ростовской области насчитывают более 60 тысяч специалистов, среди них учителя, медики, воспитатели и соцработники, которые имеют право претендовать на ежемесячную компенсацию за оплату ЖКХ. На эти цели в бюджете региона предусмотрели более 2,7 миллиарда рублей.
Для того, чтобы получить льготу, гражданину необходимо подать заявление в МФЦ или соцзащиту населения с оригиналами платежных квитанций.
Однако депутаты предложили упростить схему — предоставлять органам соцзащиты информацию напрямую от организаций, которые ведут расчеты ЖКУ в электронном виде. То есть бюджетники смогут пользоваться теми же механизмами получения льгот, какие действуют для ветеранов труда.
Губернатор Голубев согласился поддержать инициативу ради сокращения бюрократии и очередей, возникающих при личном посещении органов соцзащиты.
«Необходимо поменьше суеты, которая создается, если человек должен прийти в органы соцзащиты лично», — в заключение добавил Василий Голубев, поручив МинЖКХ подготовить документы в течение месяца.
Ранее стало известно, каким категориям граждан вернут льготу на поездки на электричках.