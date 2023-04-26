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Донским бюджетникам из сельских районов упростят получение льгот на оплату ЖКХ

26 апреля 2023, 11:38
Фото: donland.ru
Донским бюджетникам из сельских районов упростят получение льгот на оплату ЖКХ
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил внедрить упрощенные механизмы получения льгот за ЖКХ сельским специалистам, об этом сообщили на портале донского правительства.

В настоящий момент в сельских территориях Ростовской области насчитывают более 60 тысяч специалистов, среди них учителя, медики, воспитатели и соцработники, которые имеют право претендовать на ежемесячную компенсацию за оплату ЖКХ. На эти цели в бюджете региона предусмотрели более 2,7 миллиарда рублей.

Для того, чтобы получить льготу, гражданину необходимо подать заявление в МФЦ или соцзащиту населения с оригиналами платежных квитанций.

Однако депутаты предложили упростить схему — предоставлять органам соцзащиты информацию напрямую от организаций, которые ведут расчеты ЖКУ в электронном виде. То есть бюджетники смогут пользоваться теми же механизмами получения льгот, какие действуют для ветеранов труда.

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Губернатор Голубев согласился поддержать инициативу ради сокращения бюрократии и очередей, возникающих при личном посещении органов соцзащиты.

«Необходимо поменьше суеты, которая создается, если человек должен прийти в органы соцзащиты лично», — в заключение добавил Василий Голубев, поручив МинЖКХ подготовить документы в течение месяца.

Ранее стало известно, каким категориям граждан вернут льготу на поездки на электричках.

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