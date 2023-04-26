Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В среду, 26 апреля, пресс-служба Минтранспорта Ростовской области объявила, что в регионе с 1 мая восстановят права дончан на льготный проезд в электричках.
Так, право на льготу вернут для ветеранов труда и приравненных к ним категориям граждан, труженикам тыла, реабилитированных лиц и лиц, попавших под репрессии, являющимися жителями Ростовской области.
Для покупки проездных документов пассажирам необходимо предъявить льготный проездной и документ, подтверждающий право на льготу.
Напомним, власти предупреждали о необходимости получения проездных до 20 февраля, чтобы не утратить возможность пользоваться общественным транспортом по сниженным ценам. Те, кто не успел получить проездные до 1 мая будут платить за проезд полную стоимость.
Ранее в Ростовской области объявили об изменении маршрутов пригородных поездов.