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В Ростовской области восстановят право на льготный проезд на электричках с 1 мая

26 апреля 2023, 06:26
Фото: 1MI
В Ростовской области восстановят в правах на льготный проезд на электричках с 1 мая
В Ростовской области жителям восстановят право на льготный проезд в пригородных поездах с 1 мая, об этом сообщили в донском Минтрансе.

В среду, 26 апреля, пресс-служба Минтранспорта Ростовской области объявила, что в регионе с 1 мая восстановят права дончан на льготный проезд в электричках.

Так, право на льготу вернут для ветеранов труда и приравненных к ним категориям граждан, труженикам тыла, реабилитированных лиц и лиц, попавших под репрессии, являющимися жителями Ростовской области.

Для покупки проездных документов пассажирам необходимо предъявить льготный проездной и документ, подтверждающий право на льготу.

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Напомним, власти предупреждали о необходимости получения проездных до 20 февраля, чтобы не утратить возможность пользоваться общественным транспортом по сниженным ценам. Те, кто не успел получить проездные до 1 мая будут платить за проезд полную стоимость.

Ранее в Ростовской области объявили об изменении маршрутов пригородных поездов.

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