Сфера ЖКХ в Ростовской области

Более 16 млрд руб могут вложить в сферу ЖКХ в Ростовской области

В Ростовской области в ближайшие два года в модернизацию сферы ЖКХ могут вложить более 16 миллиардов рублей, сообщил глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков