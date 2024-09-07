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Сфера ЖКХ в Ростовской области

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2024
Жители Ростовской области пожаловались на «озеро фекальных отходов» под окнами
7 сентября 2024, 14:18
Масштабные отключения горячей воды ждут тысячи жителей Ростова-на-Дону
Центр и Западный в Ростове останутся без горячей воды со 2 сентября, предупредили «Ростовские тепловые сети».
22 августа 2024, 18:07
Стало известно, какие услуги ЖКХ подорожают в Ростовской области с 1 июля
24 июня 2024, 17:34
2023
Более 16 млрд руб могут вложить в сферу ЖКХ в Ростовской области
В Ростовской области в ближайшие два года в модернизацию сферы ЖКХ могут вложить более 16 миллиардов рублей, сообщил глава МинЖКХ региона Сергей Сизиков
26 апреля 2023, 14:51

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