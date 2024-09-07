Жители Ростовской области пожаловались на «озеро фекальных отходов» под окнами

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Жильцы дома №67А на улице Земледельческой в Шахтах сообщили, что уже больше месяца под окнами у них течёт канализация.
«Образовалось озеро фекальных отходов под окнами. Невозможно находиться рядом, но выбора нет, так как тут многоквартирные дома и живут люди», — пишут местные жители.
Они утверждают, что обращались в местный водоканал, чтобы решить проблему, но «всем всё равно».
«Интересно, за что мы платим деньги?» — заключили жильцы.
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