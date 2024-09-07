rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Жители Шахт жалуются на нечистоты, протекающие под окнами многоквартирного дома

Жители Ростовской области пожаловались на «озеро фекальных отходов» под окнами

7 сентября 2024, 14:18
Фото: для иллюстрации / 1MI
Жители Шахт жалуются на нечистоты, протекающие под окнами многоквартирного дома
Жители Шахт жалуются на нечистоты, протекающие под окнами многоквартирного дома, о своей проблеме они рассказали в Telegram-канале «Ростов Главный».

Жильцы дома №67А на улице Земледельческой в Шахтах сообщили, что уже больше месяца под окнами у них течёт канализация.

«Образовалось озеро фекальных отходов под окнами. Невозможно находиться рядом, но выбора нет, так как тут многоквартирные дома и живут люди», — пишут местные жители.

Жители Шахт жалуются на нечистоты, протекающие под окнами многоквартирного дома
Видео: Фото для иллюстрации / Telegram-канал «Ростов Главный»

Они утверждают, что обращались в местный водоканал, чтобы решить проблему, но «всем всё равно».

«Интересно, за что мы платим деньги?» — заключили жильцы.

Ранее экологи рассказали, почему пробы в водоёмах Ростовской области не прошли проверку.

Читайте также:
Школьницам из Таганрога предъявили обвинение из-за избиения сверстницы на камеруЧастная компания изуродовала «депрессивную ёлку Собчак» в Ростове-на-ДонуГолубая жидкость с пеной потекла из кранов жителей Ростовской области
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Шахты#Соцсети#ЖКХ в Ростовской области#Сфера ЖКХ в Ростовской области#Происшествия
Подпишитесь
На выборах в Батайске произошел скандал из-за видеосъемки на избирательном участке
Сегодня, 08:23
Грузовик протаранил кабину трамвая в Ростове 7 сентября
Сегодня, 08:17
Прокурор предложил освободить обвиняемых в пожаре на «Театралке» в Ростове
Сегодня, 07:59
Похолодание до +14 и сильный ветер обрушатся на Ростов на выходных
Сегодня, 07:29
Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 9 сентября
Сегодня, 06:44
Жители Ростовской области останутся без телевидения с 10 сентября
Сегодня, 05:45