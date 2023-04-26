Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Всего за этот период удалось проинспектировать 276 объектов, а общий объем проверенных средств составил 5,7 миллиарда рублей. Что касается финансовых нарушений, то их объем за год вырос с 1,3 миллиарда до двух миллиардов.
Кроме того, обнаружили нецелевое использование средств субсидии для выполнения муниципального задания. В результате деньги платили сотрудникам, которые занимались другой работой. После этого должностных лиц образовательных учреждений привлекли к ответственности.
Вместе с этим отметили и другие нарушения, в том числе связанные с низким качеством проектно-сметной документации.
Ранее стали известно подробности претензий Счетной палаты к Минприроды Ростовской области.