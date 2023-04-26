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Нарушения на 2 млрд рублей выявила контрольно-счетная палата в Ростове в 2022 году

26 апреля 2023, 07:34
Фото: kaleidico/unsplash
Нарушения на 2 млрд рублей выявила контрольно-счетная палата в Ростове
Контрольно-счетная палата Ростова-на-Дону во время проверок в 2022 году зафиксировала финансовые нарушения на два миллиарда рублей, сообщила ее председатель Ирина Радюхина в ходе 18-го заседания городской Думы.

Всего за этот период удалось проинспектировать 276 объектов, а общий объем проверенных средств составил 5,7 миллиарда рублей. Что касается финансовых нарушений, то их объем за год вырос с 1,3 миллиарда до двух миллиардов.

Кроме того, обнаружили нецелевое использование средств субсидии для выполнения муниципального задания. В результате деньги платили сотрудникам, которые занимались другой работой. После этого должностных лиц образовательных учреждений привлекли к ответственности.

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Вместе с этим отметили и другие нарушения, в том числе связанные с низким качеством проектно-сметной документации.

Ранее стали известно подробности претензий Счетной палаты к Минприроды Ростовской области.

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