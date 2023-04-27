Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Канал сообщил, что подозреваемые встретились с местным жителем, у которого имелась крупная сумма, и начали требовать 2,5 миллиона рублей, угрожая испортить ему жизнь. Говорится, что они его убедили, а через некоторое время он обратился в управление собственной безопасности.
«После проведенной проверки выявили признаки преступления по статье „Мошенничество“, максимальное наказание по которой составляет 10 лет заключения. Сейчас все материалы передали следствию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении.
Отмечается, что официальной информации об этом не было, она уточняется. По данным канала, подозреваемые якобы являются сотрудниками отдела полиции, где недавно прогремел скандал. СМИ писали о задержании начальника отдела и еще двоих полицейских.