Канал сообщил, что подозреваемые встретились с местным жителем, у которого имелась крупная сумма, и начали требовать 2,5 миллиона рублей, угрожая испортить ему жизнь. Говорится, что они его убедили, а через некоторое время он обратился в управление собственной безопасности.