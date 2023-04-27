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Двух ростовских полицейских заподозрили в вымогательстве 2,5 млн рублей

27 апреля 2023, 14:59
Фото: 1MI
Двух ростовских полицейских заподозрили в вымогательстве 2,5 млн рублей
В Ростове-на-Дону двух оперативников уголовного розыска подозревают в мошенничестве на крупную сумму, пишет Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал сообщил, что подозреваемые встретились с местным жителем, у которого имелась крупная сумма, и начали требовать 2,5 миллиона рублей, угрожая испортить ему жизнь. Говорится, что они его убедили, а через некоторое время он обратился в управление собственной безопасности.

«После проведенной проверки выявили признаки преступления по статье „Мошенничество“, максимальное наказание по которой составляет 10 лет заключения. Сейчас все материалы передали следствию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что официальной информации об этом не было, она уточняется. По данным канала, подозреваемые якобы являются сотрудниками отдела полиции, где недавно прогремел скандал. СМИ писали о задержании начальника отдела и еще двоих полицейских. 

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