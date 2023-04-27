rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:26

Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Изображение материала

Первый музей военно-исторических миниатюр откроют в Ростове с 6 мая

27 апреля 2023, 11:26
Фото: rostov-gorod.ru
Первый музей военно-исторических миниатюр откроют в Ростове с 6 мая
В Ростове-на-Дону 6 мая распахнет свои двери первый музей военно-исторических миниатюр, сообщили в мэрии.

Посетители смогут увидеть экспозицию диорам на военную тему, которая состоит из нескольких тысяч предметов. В том числе представлены батальные сцены с участием миниатюрных фигурок солдат и офицеров, а также точные копии военной техники.

Компания депутата Сурмаляна построит музей в Ростове до июня 2027 года
Узнать подробнее

Авторы показали сразу несколько исторических эпох, в том числе средние века и гражданскую войну. Вместе с этим затронули тему спецоперации.

Ранее в Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музея.

Читайте также:
Компания депутата Сурмаляна построит музей в Ростове до июня 2027 годаМузей истории Ростова пополнился новыми предметамиВ Ростове планируют сохранить музей Шолохова и Нахичеванскую городскую управу
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Музей в Ростове#Исторические миниатюры#Выставка в Ростове#Илья Протвинов#Касается каждого
Подпишитесь
«Коррупцию полностью не победить»: как нейросеть оценила качество жизни на Дону
Сегодня, 09:42
Власти дали расписание отключений горячей воды в районах в Ростове на лето 2023
Сегодня, 12:27
Засунул в зад и пошел: в Азове мужчина украл из магазина бутылку ликера
Сегодня, 12:16
«Уголовщина обернется хайпом»: ростовский блогер спрогнозировала судьбу Блиновской
Сегодня, 12:01
Владельцев самокатов в Ростовской области хотят обязать получать номера
Сегодня, 10:40
Чем может удивить новоселов ЖК бизнес-класса в Ростове
Вчера, 12:17