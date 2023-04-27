Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Посетители смогут увидеть экспозицию диорам на военную тему, которая состоит из нескольких тысяч предметов. В том числе представлены батальные сцены с участием миниатюрных фигурок солдат и офицеров, а также точные копии военной техники.
Авторы показали сразу несколько исторических эпох, в том числе средние века и гражданскую войну. Вместе с этим затронули тему спецоперации.
Ранее в Ростовской области сорвали сроки передачи для РПЦ здания Старочеркасского музея.