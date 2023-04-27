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Половина дешевого коньяка в Ростовской области оказалась фальсификатом

27 апреля 2023, 08:35
Фото: Didier Descouens/cc by 3.0/wikimedia.org
Половина дешевого коньяка в Ростовской области оказалась фальсификатом
Половина коньяка-эконом класса в Ростовской области оказалась фальсификатом, заявили в Роскачестве.

Роскачество проверило коньяк эконом-класса, произведенный в России. По результатам исследования выяснилось, что половина продукции является фальсификатом. Руководитель ведомства Елена Саратцева уточнила ТАСС, что в производстве такого коньяка использовались не виноградные спирты.

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Эксперт заявила, что в эконом-сегменте наиболее велик риск фальсификации продукции. На ситуацию влияет и переориентация рынка, так как не весь коньяк, произведенный в России, делается на основе отечественного спирта.

Ранее RostovGazeta объяснила, что будет с ценами на водку в Ростовской области.

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