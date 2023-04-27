Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Роскачество проверило коньяк эконом-класса, произведенный в России. По результатам исследования выяснилось, что половина продукции является фальсификатом. Руководитель ведомства Елена Саратцева уточнила ТАСС, что в производстве такого коньяка использовались не виноградные спирты.
Эксперт заявила, что в эконом-сегменте наиболее велик риск фальсификации продукции. На ситуацию влияет и переориентация рынка, так как не весь коньяк, произведенный в России, делается на основе отечественного спирта.
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