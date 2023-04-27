С 3 по 14 июля водоснабжения не будет на улицах Капустина, Пацаева, Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, Волкова, проспектах Королева, Космонавтов и бульваре Комарова. В этот список попали улицы Лелюшенко, Миронова, Думенко, Нансена, Ахтарский, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Ленина, Профинтерна, Ларина, Погодина. К отключениям стоит готовиться жителям Нариманова, Новаторов, Врубовой и Актюбинского.