Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
В городе после завершения отопительного сезона началась подготовка инфраструктуры к следующему периоду. Однако сделать это без отключений водоснабжения невозможно.
В данный момент горячей воды нет в центре города, в том числе на улицах Малюгиной, 21-я Линия, Береговая, Пушкинская, проспекте Соколова и в переулке Халтуринский. Восстановить подачу воды планируется до 28 апреля.
С 14 мая работы начнутся в западной и центральной частях города. В частности, в ЗЖМ это коснется улиц Малиновского, Доватора, Мадояна, Литвинова, 2я Володарского, Заводская, Каширская, проспекта Стачки. Ограничения введут в Левенцовке, Пескова и в переулке Машиностроительном.
Кроме того, это коснется улиц Пушкинская, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева. Без воды останутся улиц Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, переулка Журавлева.
Работы продлятся не менее трех недель из-за масштабной модернизации теплосетей, на эти цели выделили три миллиарда рублей.
С 3 по 14 июля водоснабжения не будет на улицах Капустина, Пацаева, Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, Волкова, проспектах Королева, Космонавтов и бульваре Комарова. В этот список попали улицы Лелюшенко, Миронова, Думенко, Нансена, Ахтарский, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Ленина, Профинтерна, Ларина, Погодина. К отключениям стоит готовиться жителям Нариманова, Новаторов, Врубовой и Актюбинского.
«В случае обнаружения течи, размыва грунта или дороги нельзя приближаться к месту дефекта. Стоит немедленно сообщить об этом по телефонам круглосуточных диспетчерских служб», — попросили в мэрии.
Позвонить можно по номерам:
Ранее губернатор Василий Голубев назвал недопустимыми отключения горячей воды в Ростове дольше 14 дней.