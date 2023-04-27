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Власти дали расписание отключений горячей воды в районах в Ростове на лето 2023

27 апреля 2023, 12:27
Фото: erick-larregui/unsplash
Когда будут отключать горячую воду в Ростове на 2 недели
В Ростове-на-Дону традиционно во время гидравлических испытаний теплосетей будут отключать горячую воду, сообщили в мэрии.

В городе после завершения отопительного сезона началась подготовка инфраструктуры к следующему периоду. Однако сделать это без отключений водоснабжения невозможно.

В данный момент горячей воды нет в центре города, в том числе на улицах Малюгиной, 21-я Линия, Береговая, Пушкинская, проспекте Соколова и в переулке Халтуринский. Восстановить подачу воды планируется до 28 апреля.

С 14 мая работы начнутся в западной и центральной частях города. В частности, в ЗЖМ это коснется улиц Малиновского, Доватора, Мадояна, Литвинова, 2я Володарского, Заводская, Каширская, проспекта Стачки. Ограничения введут в Левенцовке, Пескова и в переулке Машиностроительном.

Кроме того, это коснется улиц Пушкинская, Серафимовича, Сиверса, Маркова, Локомотивная, Мечникова, Текучева. Без воды останутся улиц Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко, переулка Журавлева.

С 14 мая работы начнутся в западной и центральной частях города.С 14 мая работы начнутся в западной и центральной частях города.
С 14 мая работы начнутся в западной и центральной частях города.
Фото: rostov-gorod.ru
Голубев назвал недопустимыми все отключения горячей воды в Ростове дольше 14 дней
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Работы продлятся не менее трех недель из-за масштабной модернизации теплосетей, на эти цели выделили три миллиарда рублей.

С 3 по 14 июля водоснабжения не будет на улицах Капустина, Пацаева, Стартовая, Планетная, Орбитальная, Венеры, Каракумская, Волкова, проспектах Королева, Космонавтов и бульваре Комарова. В этот список попали улицы Лелюшенко, Миронова, Думенко, Нансена, Ахтарский, Текучева, Мечникова, Стадионная, Шеболдаева, Ленина, Профинтерна, Ларина, Погодина. К отключениям стоит готовиться жителям Нариманова, Новаторов, Врубовой и Актюбинского.

«В случае обнаружения течи, размыва грунта или дороги нельзя приближаться к месту дефекта. Стоит немедленно сообщить об этом по телефонам круглосуточных диспетчерских служб», — попросили в мэрии.

К отключениям стоит готовиться жителям Нариманова, Новаторов, Врубовой и Актюбинского.К отключениям стоит готовиться жителям Нариманова, Новаторов, Врубовой и Актюбинского.
К отключениям стоит готовиться жителям Нариманова, Новаторов, Врубовой и Актюбинского.
Фото: rostov-gorod.ru

Позвонить можно по номерам:

  1. «Ростовские тепловые сети» (863) 234-89-44;
  2. АО «Теплокоммунэнерго» (863) 274-50-15;
  3. ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98.
  4. ЕДДС 112 — 112

Ранее губернатор Василий Голубев назвал недопустимыми отключения горячей воды в Ростове дольше 14 дней.

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