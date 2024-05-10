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Нет воды в Ростове

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2024
Сразу две коммунальные аварии оставили центр Ростова без горячей воды
Более 50 многоэтажек в Кировском районе Ростова-на-Дону лишились горячей воды из-за двух коммунальных аварий, сообщает министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков.
10 мая 2024, 08:55
2023
Несколько улиц в Ростове-на-Дону с 24 мая останутся без воды
В Ростове-на-Дону проведут отключения водоснабжения из-за технических работ, сообщает Ростовводоканал.
22 мая 2023, 09:09
В Ростове жители Западного и в центре могут остаться без горячей воды почти на месяц
В Ростове-на-Дону с понедельника, 15 мая, проводится второй этап гидравлических испытаний теплосетей, сообщили в городской администрации.
16 мая 2023, 07:15
Несколько улиц Ростова-на-Дону останутся без воды 11 мая
В Ростове-на-Дону в четверг, 11 мая, отключат водоснабжение на нескольких улицах, сообщает Ростовводоканал.
10 мая 2023, 10:11
Власти дали расписание отключений горячей воды в районах в Ростове на лето 2023
В Ростове-на-Дону традиционно во время гидравлических испытаний теплосетей будут отключать горячую воду, сообщили в мэрии.
27 апреля 2023, 12:27
Испытания теплосетей начали в центре Ростова-на-Дону с 21 апреля
В центральной части Ростова-на-Дону с пятницы, 21 апреля, начались испытания тепловых сетей, сообщили в городской администрации.
21 апреля 2023, 06:48

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