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Несколько улиц в Ростове-на-Дону с 24 мая останутся без воды

22 мая 2023, 09:09
Фото: No Revisions/unsplash
Несколько улиц в Ростове-на-Дону с 24 мая останутся без воды
В Ростове-на-Дону проведут отключения водоснабжения из-за технических работ, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения продлятся с 09.00 мск 24 мая до утра 25 числа в микрорайоне Левенцовский. Вода будет подаваться пониженным давлением из-за замены участка водовода.

Кроме того, с 08.00 мск 24 числа до 05.00 25 мая отключат воду на проспекте Шолохова. Это, в том числе, затронет рынок «Классик», а причиной является замена запорной арматуры.

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Ранее в Ростове по улице Донской потекли реки нечистот после прорыва канализации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого улицу в Ростове-на-Дону затопило коричневой жидкостью днем 16 мая.

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