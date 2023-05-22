Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Ограничения продлятся с 09.00 мск 24 мая до утра 25 числа в микрорайоне Левенцовский. Вода будет подаваться пониженным давлением из-за замены участка водовода.
Кроме того, с 08.00 мск 24 числа до 05.00 25 мая отключат воду на проспекте Шолохова. Это, в том числе, затронет рынок «Классик», а причиной является замена запорной арматуры.
Ранее в Ростове по улице Донской потекли реки нечистот после прорыва канализации. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого улицу в Ростове-на-Дону затопило коричневой жидкостью днем 16 мая.