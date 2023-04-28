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Привокзальную площадь и Сиверса затопило в Ростове-на-Дону днем 28 апреля

28 апреля 2023, 12:12
Фото: rostovgazeta.ru
Привокзальную площадь затопило в Ростове-на-Дону днем 28 апреля
В Ростове-на-Дону из-за начавшихся осадков подтопило территорию Привокзальной площади в пятницу, 28 апреля, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Напомним, ливень с грозой начался днем и сразу стал топить дороги, так как ливневки не справились с большим объемом воды. Они скрылись под воду сразу в нескольких частях города, что парализовало движение.

В данный момент пробкам присвоили девять баллов из максимальных 10. А стоимость такси выросла в четыре раза.

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Не обошел дождь стороной и Привокзальную площадь, до которой добралась вода. Ростовчане заявляют, что появляются целые озера, через которые невозможно пройти. Очевидцы также сообщают о затопленном проспекте Сиверса, а также спуске на Буденновском между улицами Пушкинской и Большой Садовой.

О том, как топит город из-за плохой погоды, читайте по ссылке.

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