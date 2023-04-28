Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Напомним, ливень с грозой начался днем и сразу стал топить дороги, так как ливневки не справились с большим объемом воды. Они скрылись под воду сразу в нескольких частях города, что парализовало движение.
В данный момент пробкам присвоили девять баллов из максимальных 10. А стоимость такси выросла в четыре раза.
Не обошел дождь стороной и Привокзальную площадь, до которой добралась вода. Ростовчане заявляют, что появляются целые озера, через которые невозможно пройти. Очевидцы также сообщают о затопленном проспекте Сиверса, а также спуске на Буденновском между улицами Пушкинской и Большой Садовой.
О том, как топит город из-за плохой погоды, читайте по ссылке.