Не обошел дождь стороной и Привокзальную площадь, до которой добралась вода. Ростовчане заявляют, что появляются целые озера, через которые невозможно пройти. Очевидцы также сообщают о затопленном проспекте Сиверса, а также спуске на Буденновском между улицами Пушкинской и Большой Садовой.