Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
Власти Ростова-на-Дону предупредили, что из-за майских праздников и репетиций парада в городе собираются изменить схему движения общественного транспорта. Изменения коснутся примерно 20 городских маршрутов, большую часть из которых составляют автобусные маршруты.
Так власти собираются изменить схему автобусов № 3, 3А, 7, 18, 19, 54, 66, 67, 88, 70, 80 и 98, 24, 55, а также троллейбусов №1, 2, 22 и трамваев №4.
Измененные схемы движения общественного транспорта можно изучить в карусели или на портале администрации по прямой ссылке.