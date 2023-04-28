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В Ростове изменят схему движения автобусов и трамваев с 1 по 9 мая

28 апреля 2023, 18:20
Фото: 1MI
В Ростове изменят схему движения автобусов и трамваев с 1 по 9 мая
В Ростове из-за проведения репетиций и праздничных майских мероприятий собираются изменить схему движения около 20 городских маршрутов, об этом сообщили в администрации.

Власти Ростова-на-Дону предупредили, что из-за майских праздников и репетиций парада в городе собираются изменить схему движения общественного транспорта. Изменения коснутся примерно 20 городских маршрутов, большую часть из которых составляют автобусные маршруты.

Так власти собираются изменить схему автобусов № 3, 3А, 7, 18, 19, 54, 66, 67, 88, 70, 80 и 98, 24, 55, а также троллейбусов №1, 2, 22 и трамваев №4.

Измененные схемы движения общественного транспорта можно изучить в карусели или на портале администрации по прямой ссылке.

Фото: администрация Ростова-на-Дону

Ранее в Ростове пообещали, что не станут отменять Парад Победы 9 Мая.

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