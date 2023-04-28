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Линейный экопарк «Первая миля» в Ростове торжественно откроют 1 мая

28 апреля 2023, 15:02
Фото: rostov-gorod.ru
Линейный экопарк «Первая миля» в Ростове торжественно откроют 1 мая
В понедельник, 1 мая, в Ростове пройдет церемония открытия экологического парка «Первая миля», который расположен вдоль реки Темерник, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Старт торжественной программе будет дан в 11.00. На открытии создадут атмосферу праздника. Выступит в амфитеатре парка джаз-оркестр Кима Назаретова. Также в программе будет шоу мыльных пузырей и мастер-классы.

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Фото: rostov-gorod.ru

В парке можно будет прогуляться, а также заняться спортом. Для этого проведено 
озеленение территории, обустроены проезды и тротуары, пешеходные зоны и велодорожки, установлены малые архитектурные формы и ограждения.

Напомним, до начала лета в Ростове на Западном хотят установить еще один светомузыкальный фонтан.

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