Линейный экопарк «Первая миля» в Ростове торжественно откроют 1 мая

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Старт торжественной программе будет дан в 11.00. На открытии создадут атмосферу праздника. Выступит в амфитеатре парка джаз-оркестр Кима Назаретова. Также в программе будет шоу мыльных пузырей и мастер-классы.
В парке можно будет прогуляться, а также заняться спортом. Для этого проведено
озеленение территории, обустроены проезды и тротуары, пешеходные зоны и велодорожки, установлены малые архитектурные формы и ограждения.
Напомним, до начала лета в Ростове на Западном хотят установить еще один светомузыкальный фонтан.