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В суд Ростова поступило дело возможных участников террористического сообщества

28 апреля 2023, 16:49
Фото: eng.mil.ru
В суд Ростова поступило дело возможных участников террористического сообщества
В Южный окружной военный суд поступило дело об участии в террористическом сообществе, возбужденное в отношении пяти украинских военнопленных, об этом сообщили донские СМИ.

В пятницу, 28 апреля, портал «АиФ — Ростов-на-Дону» объявил, что, согласно данным картотеки Южного окружного военного суда, в суд на рассмотрение поступило дело пяти украинских военнослужащих, попавших в плен.

По предварительной информации, фигурантами дела проходят Иван Б., Юрий М., Глеб П., Владимир П. и Дмитрий Р. Все пятеро мужчин обвиняются в организации террористического сообщества и участии в его деятельности.

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По неподтвержденным данным, все подозреваемые являются молодыми людьми в возрасте до 30 лет, попавшими в плен в 2022 году. Максимальное наказание по инкриминируемой статье может составить до 10 лет заключения.

«Дело действительно поступило в суд 26.04.2023, но пока находится на ознакомлении у судьи», — сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов.

Ранее ростовчанина осудили на четыре года колонии за попытку осуществить государственную измену.

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