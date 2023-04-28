В суд Ростова поступило дело возможных участников террористического сообщества

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В пятницу, 28 апреля, портал «АиФ — Ростов-на-Дону» объявил, что, согласно данным картотеки Южного окружного военного суда, в суд на рассмотрение поступило дело пяти украинских военнослужащих, попавших в плен.
По предварительной информации, фигурантами дела проходят Иван Б., Юрий М., Глеб П., Владимир П. и Дмитрий Р. Все пятеро мужчин обвиняются в организации террористического сообщества и участии в его деятельности.
По неподтвержденным данным, все подозреваемые являются молодыми людьми в возрасте до 30 лет, попавшими в плен в 2022 году. Максимальное наказание по инкриминируемой статье может составить до 10 лет заключения.
«Дело действительно поступило в суд 26.04.2023, но пока находится на ознакомлении у судьи», — сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов.
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