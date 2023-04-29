Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Напомним, что ростовчанка находилась на улице, когда начался сильный ливень в пятницу, 28 апреля. Она упала в затопленный ливневый коллектор и не смогла выбраться.
Позже Telegram-каналы написали, что погибшая была учительницей английского языка. Ростовчане рассказали, что бывшие ученики и другие местные жители приносят цветы к месту гибели пенсионерки.
Пользователи в соцсетях посоветовали родственникам женщины обращаться в суд и прокуратуру, а также они выразили слова соболезнования.
Добавим, что в тот день в городе затопило сразу несколько улиц, что привело к транспортному коллапсу.