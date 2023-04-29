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Ростовчане сделали мемориал у ливневки на месте гибели пожилой учительницы

29 апреля 2023, 13:31
Фото: 1mi
Жители Ростова-на-Дону несут цветы к месту гибели 80-летней женщины, сообщили горожане в соцсетях.

Напомним, что ростовчанка находилась на улице, когда начался сильный ливень в пятницу, 28 апреля. Она упала в затопленный ливневый коллектор и не смогла выбраться.

Позже Telegram-каналы написали, что погибшая была учительницей английского языка. Ростовчане рассказали, что бывшие ученики и другие местные жители приносят цветы к месту гибели пенсионерки.

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Пользователи в соцсетях посоветовали родственникам женщины обращаться в суд и прокуратуру, а также они выразили слова соболезнования.

Добавим, что в тот день в городе затопило сразу несколько улиц, что привело к транспортному коллапсу. 

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