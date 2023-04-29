rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Изображение материала

В Ростове-на-Дону начали расчищать ливневку после гибели пенсионерки днем 28 апреля

29 апреля 2023, 07:56
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону приступили к расчистке ливневки, где во время дождя погибла пожилая женщина, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, из-за начавшегося 28 апреля ливня подтопило дороги, из-за чего 80-летняя женщина упала в ливневый коллектор и утонула. Это случилось на улице Тульской и сейчас следствие проводит проверку по факту произошедшего.

Больной онкологией житель Каменска-Шахтинского утонул в купели храма
Узнать подробнее

Теперь Telegram-канал написал, что ливневку решили почистить, хотя жители этого района ранее много раз жаловались на опасную ситуацию.

«Но ничего не менялось. Во время вчерашнего ливня туда провалилась женщина», — сказано в сообщении.

Читайте также:
Больной онкологией житель Каменска-Шахтинского утонул в купели храмаВ Ростовской области утонули 13 взрослых и 2 детей в 2023 годуВ Ростове на реке двое школьников провалились под лед и утонули
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Стали известны имена всех пяти кандидатов на должность главы администрации Таганрога
Сегодня, 07:08
В Ростове-на-Дону асфальт уплыл вместе с дождевой водой днем 28 апреля
Сегодня, 06:35
Юрист Габович рассказал, что делать ростовчанам, если соседи шумят ночью
Вчера, 19:08
В Ростове-на-Дону назвали подробности задержания полицейского в центре города
Сегодня, 05:11
«Что за беспредел»: ростовчане высказались о гибели пенсионерки из-за дождя
Сегодня, 04:55