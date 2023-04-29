Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Напомним, из-за начавшегося 28 апреля ливня подтопило дороги, из-за чего 80-летняя женщина упала в ливневый коллектор и утонула. Это случилось на улице Тульской и сейчас следствие проводит проверку по факту произошедшего.
Теперь Telegram-канал написал, что ливневку решили почистить, хотя жители этого района ранее много раз жаловались на опасную ситуацию.
«Но ничего не менялось. Во время вчерашнего ливня туда провалилась женщина», — сказано в сообщении.