Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В Ростове нашли живым 37-летнего Сергея Шушкова. Он пропал без вести 8 марта этого года. Точные обстоятельства его исчезновения неизвестны.
Сами родственники Шушкова обратились за помощью в полицию и к волонтерам лишь спустя месяц после исчезновения мужчины.
Сегодня стало известно, что Шушков найден живым. Где он пропадал два месяца и что именно с ним произошло, пока неизвестно.
Ранее в Ростове пропал 10-летний школьник. Мальчик вышел из дома 26 апреля и до сих пор не вернулся.