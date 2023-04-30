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Posted Сегодня, 15:35

Published Сегодня, 15:35

Modified Сегодня, 16:06

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Спустя почти два месяца в Ростове нашли пропавшего без вести 37-летнего мужчину

30 апреля 2023, 15:35
Фото: 1MI
В Ростове нашли живым 37-летнего мужчину, пропавшего два месяца назад

Найден живым пропавший в марте в Ростове мужчина

Пропавший 8 марта 37-летний мужчина найден живым в Ростове, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

В Ростове нашли живым 37-летнего Сергея Шушкова. Он пропал без вести 8 марта этого года. Точные обстоятельства его исчезновения неизвестны.

Сами родственники Шушкова обратились за помощью в полицию и к волонтерам лишь спустя месяц после исчезновения мужчины.

С 26 апреля в Ростове не могут найти двух 14-летних школьниц
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Сегодня стало известно, что Шушков найден живым. Где он пропадал два месяца и что именно с ним произошло, пока неизвестно.

Ранее в Ростове пропал 10-летний школьник. Мальчик вышел из дома 26 апреля и до сих пор не вернулся.

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