Александр Ищенко: Предварительное голосование «Единой России» обновит парламент Дона

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
О претендентах на выдвижение в донской парламент журналистам рассказал председатель Заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
В начале марта «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию, чтобы вместе с донскими избирателями определить самых сильных и достойных кандидатов, которые примут участие в сентябрьских выборах. Экватор этой процедуры уже миновал, сегодня в разгаре регистрация избирателей на сайте предварительного голосования.
Подводя промежуточные итоги предварительного голосования, Александр Ищенко отметил высокую конкурентность на Дону. По его словам, кандидатами стали 469 человек. Таким образом, конкурс на одно вакантное место составил почти восемь кандидатов.
«Такого конкурентного спора в Ростовской области при выдвижении кандидатов от „Единой России“ ещё не было. Более того, конкурс в Ростовской области выше, чем в целом на федеральном уровне, где зарегистрировано примерно семь кандидатов на место. По числу зарегистрированных кандидатов региональное отделение „Единой России“ превзошло показатели 2018 года более чем на 40%. Тогда кандидатами было зарегистрировано 234 человека», — сказал Александр Ищенко.
Наибольшая конкуренция ожидается за голоса городских жителей, где бесспорное лидерство остается за Ростовом-на-Дону.
«Политическая конкуренция в областном центре всегда была сильна, и вывод о политических интересах и политических спорах в Ростове снова подтверждается. Так, в Октябрьском городском округе №37 выдвинулось 20 кандидатов, в ростовской Первомайской территориальной группе — 17 кандидатов, в Ленинской и Ворошиловской региональных группах — по 15 кандидатов, в Пролетарском и Железнодорожном одномандатных округах — по 14 кандидатов. Не отстают Таганрог и Новошахтинск, где также высокая конкуренция», — привел данные секретарь регионального отделения «Единой России».
Предположительно, донской парламент в сентябре обновится не менее чем наполовину. Это связано с тем, что кандидатами на предварительном голосовании стало существенно меньше действующих депутатов Заксобрания Ростовской области. Если пять лет назад 35 действующих депутатов выдвигали свои кандидатуры на предварительное голосование, то в этом году их всего 26.
Впервые избирательная кампания регионального уровня проходит в особых условиях — на фоне проведения специальной военной операции, и «Единая Россия» всегда старается чутко прислушиваться к запросам и чаяниям жителей Ростовской области. Такой подход находит отражение не только в предвыборных программах, но и в составе участников выборов. Так, в общеобластную часть списка выдвинулись главный врач Новочеркасской БСМП, врач-волонтер Борис Гуркин и участник СВО Дмитрий Суворов. Возглавит партийный список на выборах губернатор Ростовской области, член Высшего совета партии «Единая Россия» Василий Голубев.
«Участие в общеобластной тройке лидеров это, прежде всего, дань уважения волонтерам, работающим в зоне СВО, в новых регионах России, дань уважения нашим землякам, которые участвуют в СВО. С первого дня спецоперации активисты партии, волонтеры помогают фронту, вынужденным переселенцам, всем нуждающимся в помощи. Особое внимание уделяется внимание членам семей военнослужащих», — подчеркнул Александр Ищенко.
Наряду с этим среди участников предварительного голосования немало молодых людей, которые готовы работать в интересах жителей Ростовской области. 117 кандидатов в возрасте до 35 лет стали участниками проекта «ПолитСтарт». Кроме того, участниками предварительного голосования стали представители образования, здравоохранения, социальной сферы, промышленного сектора, аграрного и научного отраслей, предпринимательского сообщества, а также работники правительства Ростовской области. Интерес к предварительному голосованию проявили женщины — зарегистрировано более 36% представительниц прекрасного пола.
«Сочетание опыта, молодой энергии, молодых подходов, свежих идей позволяет партии „Единая Россия“ одновременно быть стабилизирующей силой в политическом процессе Ростовской области. И, с другой стороны, реализовывать новые интересные идеи, которые отвечают запросам, прежде всего, молодых жителей Дона», — подчеркнул Александр Ищенко.
Напомним, предварительное голосование пройдет на Дону с 22 по 28 мая в электронном виде.