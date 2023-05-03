Александр Ищенко: Предварительное голосование «Единой России» обновит парламент Дона

«Такого конкурентного спора в Ростовской области при выдвижении кандидатов от „Единой России“ ещё не было. Более того, конкурс в Ростовской области выше, чем в целом на федеральном уровне, где зарегистрировано примерно семь кандидатов на место. По числу зарегистрированных кандидатов региональное отделение „Единой России“ превзошло показатели 2018 года более чем на 40%. Тогда кандидатами было зарегистрировано 234 человека», — сказал Александр Ищенко.