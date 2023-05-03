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Два торговых центра экстренно эвакуировали в Ростове вечером 3 мая

3 мая 2023, 19:12
Фото: rostovgazeta.ru
Два торговых центра экстренно эвакуировали в Ростове вечером 3 мая
Минимум два торговых центра экстренно эвакуировали в Ростове-на-Дону 3 мая, сообщили местные телеграм-каналы.

Канал 1рнд сообщил, что покупателей попросили оставить выбранный ими товар и выйти из магазинов.

О том, что могло стать причиной эвакуации, не известно. Сообщается, что речь идет о торговых центрах «Золотой Вавилон» и «Мегамаг». В торговом центре «Мега» в Аксайском районе эвакуации не было, сообщают очевидцы.

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Официальной информации о причинах эвакуации и самом инциденте не поступало. Она уточняется.

Корреспондент RostovGazeta побывал у торгового центра «Мегамаг» на Пойменной, в 22.20 мск на парковке объекта людей уже не было. Сам торговый центр закрыт по расписанию.

Ранее в Ростове открылись магазины ZARA с новым названием Maag. 

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