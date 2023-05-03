Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Канал 1рнд сообщил, что покупателей попросили оставить выбранный ими товар и выйти из магазинов.
О том, что могло стать причиной эвакуации, не известно. Сообщается, что речь идет о торговых центрах «Золотой Вавилон» и «Мегамаг». В торговом центре «Мега» в Аксайском районе эвакуации не было, сообщают очевидцы.
Официальной информации о причинах эвакуации и самом инциденте не поступало. Она уточняется.
Корреспондент RostovGazeta побывал у торгового центра «Мегамаг» на Пойменной, в 22.20 мск на парковке объекта людей уже не было. Сам торговый центр закрыт по расписанию.
Ранее в Ростове открылись магазины ZARA с новым названием Maag.