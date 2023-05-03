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Транспортные карты с красивыми картинками города стали продавать в Ростове в мае

3 мая 2023, 09:02
Фото: rostovgortrans.ru
В Ростове жители смогут приобрести транспортные карты с уникальным дизайном
В Ростове пассажиры общественного транспорта смогут приобрести транспортные карты с уникальным дизайном, об этом рассказал информационный портал «Ростовский пассажирский транспорт».

В среду, 3 мая, стало известно, что в Ростове выпустили лимитированную серию транспортных карт «Простор», содержащие на себе рисунки улиц города. Всего дизайнов карт пять, на рисунках легко узнаются улицы Московская, Станиславского, Большая Садовая с видом на здание Гордумы, окрашенной в старые бело-бирюзовые тона, а также Кировский проспект.

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Автором рисунком стала художница Ирина Мотыкальская, а целью выпуска карт стало изменение отношения жителей Ростова к транспортным картам, способным стать предметом коллекции. Карту в уникальном дизайне можно приобрести за 250 рублей.

Ранее в Ростовской области подвижной состав общественного транспорта оборудовали системами безналичной оплаты проезда.

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