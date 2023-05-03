В среду, 3 мая, стало известно, что в Ростове выпустили лимитированную серию транспортных карт «Простор», содержащие на себе рисунки улиц города. Всего дизайнов карт пять, на рисунках легко узнаются улицы Московская, Станиславского, Большая Садовая с видом на здание Гордумы, окрашенной в старые бело-бирюзовые тона, а также Кировский проспект.