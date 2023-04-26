Сейчас прокатиться на автобусе в Таганроге можно за 25 рублей, а на маршрутке — за 30 рублей. Жители города пишут: «У жителей Таганрога зарплаты за полгода ни разу не поднимались даже на 1%, а оплату проезда подняли на 40%. Хорошая динамика! Отрицательный рост! Поздравляю!».