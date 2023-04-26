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Проезд в общественном транспорте в Таганроге станет дороже, чем в Ростове

26 апреля 2023, 16:12
Фото: Социальные сети
В общественном транспорте Таганрога появились предупреждения о скором подорожании проезда
Проезд в общественном транспорте Таганрога подорожает до 35 рублей, жалуются в соцсетях местные жители.

Жители Таганрога сообщили, что увидели в общественном транспорте города объявления о том, что с 1 мая проезд в нем подорожает до 35 рублей. Если это действительно произойдет, он станет самым дорогим в Ростовской области.

Сами власти подорожание проезда никак не комментировали. Вопросы горожан на официальной странице администрации в соцсети также остаются без ответа.

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Сейчас прокатиться на автобусе в Таганроге можно за 25 рублей, а на маршрутке — за 30 рублей. Жители города пишут: «У жителей Таганрога зарплаты за полгода ни разу не поднимались даже на 1%, а оплату проезда подняли на 40%. Хорошая динамика! Отрицательный рост! Поздравляю!».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области восстановят право на льготный проезд на электричках с 1 мая.

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#Алина Заярная#Транспорт#Общественный транспорт в Ростовской области#Администрация Таганрога#Город#Новости#Таганрог#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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