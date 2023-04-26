Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:14
Updated Сегодня, 16:14
Жители Таганрога сообщили, что увидели в общественном транспорте города объявления о том, что с 1 мая проезд в нем подорожает до 35 рублей. Если это действительно произойдет, он станет самым дорогим в Ростовской области.
Сами власти подорожание проезда никак не комментировали. Вопросы горожан на официальной странице администрации в соцсети также остаются без ответа.
Сейчас прокатиться на автобусе в Таганроге можно за 25 рублей, а на маршрутке — за 30 рублей. Жители города пишут: «У жителей Таганрога зарплаты за полгода ни разу не поднимались даже на 1%, а оплату проезда подняли на 40%. Хорошая динамика! Отрицательный рост! Поздравляю!».
Ранее сообщалось, что в Ростовской области восстановят право на льготный проезд на электричках с 1 мая.