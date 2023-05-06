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В День Победы перед Ростовской филармонией состоится праздничный концерт

6 мая 2023, 14:18
Фото: 1mi
На площадке перед Ростовской государственной филармонией состоится праздничная акция в честь годовщины победы в ВОВ, сообщили в правительстве региона.

В сквере рядом с филармонией состоится музыкально-литературное мероприятие. Участниками станут четыре филармонических коллектива.

«Артисты исполнят песни на военную тематику, программу дополнят танцующие пары, одетые в костюмы того времени. Всем зрителям вручат георгиевские ленточки и праздничные листовки», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что всем посетителям постараются передать радостное настроение.

Ранее власти Ростова-на-Дону призвали всех горожан к бдительности на 9 Мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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