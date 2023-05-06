Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
В сквере рядом с филармонией состоится музыкально-литературное мероприятие. Участниками станут четыре филармонических коллектива.
«Артисты исполнят песни на военную тематику, программу дополнят танцующие пары, одетые в костюмы того времени. Всем зрителям вручат георгиевские ленточки и праздничные листовки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что всем посетителям постараются передать радостное настроение.
Ранее власти Ростова-на-Дону призвали всех горожан к бдительности на 9 Мая. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.