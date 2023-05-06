Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
О состоянии моста после дождя начали беспокоиться местные жители, после чего власти провели проверку. Речь идет о мосте через реку в створе улицы Песчаная.
«Поверку провели представители Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Выявлены разрушения на мосту», — пишет Don24 со ссылкой на информацию властей.
Отмечается, что мост зарегистрирован как объект незавершенного строительства. Теперь планируется провести реконструкцию, уже заключен муниципальный контракт.
Равнее стена жилого дома обрушилась в центре Ростова в переулке Газетном.
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