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В Ростове-на-Дону из-за дождей начал разрушаться мост через Темерник в мае

6 мая 2023, 13:24
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за осадков разрушается мост через реку Темерник, сообщают СМИ.

О состоянии моста после дождя начали беспокоиться местные жители, после чего власти провели проверку. Речь идет о мосте через реку в створе улицы Песчаная.

«Поверку провели представители Дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону. Выявлены разрушения на мосту», — пишет Don24 со ссылкой на информацию властей.

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Отмечается, что мост зарегистрирован как объект незавершенного строительства. Теперь планируется провести реконструкцию, уже заключен муниципальный контракт.

Равнее стена жилого дома обрушилась в центре Ростова в переулке Газетном.
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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Мост в Ростове#Разрушение моста в Ростове#Ремонт моста
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