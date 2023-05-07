Posted Сегодня, 04:45
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Многие помнят, что в 1990-е годы в стране царил настоящий хаос из-за провальных экономических реформ, проблем в промышленности и машиностроении, упадка армии и предприятий военно-промышленного комплекса. Все это происходило на фоне нищеты, невыплат зарплат, тотального пьянства и отсутствия товаров в магазинах. Такая ситуация складывалась в каждом уголке необъятной страны, в том числе Ростовской области.
Во время новогоднего обращения на пороге 2000 года первый президент страны Борис Ельцин объявил о своем уходе, переложив свои обязанности на возглавлявшего правительство Путина. Работы тогда было очень много, а проблемы казались бесконечными.
«Мы верим в свои силы, в то, что мы можем по‑настоящему преобразовать и преобразить страну. У нас общие цели — мы хотим, чтобы наша Россия была свободной, процветающей, богатой, сильной, цивилизованной страной, страной, которой гордятся ее граждане и которую уважают в мире», — заявил Владимир Путин 7 мая 2000 года в Кремле.
Стоит вспомнить, что творилось с экономикой до 2000 года — это постоянные неплатежи, бешеная инфляция, непредсказуемо скачущий курс рубля, очень большой дефицит бюджета, госдолг, дефолт, долги по зарплатам. А вместо судов и полиции появлялись все новые и новые ОПГ, пытавшиеся обогатиться на предприятиях и компаниях.
Бизнесу, в том числе в Ростовской области, приходилось работать в очень сложных условиях, так как с одной стороны наседали бандиты, с другой — могли обанкротиться банки, где хранятся деньги. И постоянные головные боли о том, как расплачиваться с иностранными поставщиками, если рубль в любой момент мог рухнуть вдвое.
Но после 2000 года ситуация стала налаживаться и в последующие годы в стране добились низкой инфляции, удалось разобраться с внешними долгами, сделали налоги, которые не сильно бьют по карману, а бандиты перестали ходить к бизнесменам за выручкой.
В этом году в Министерстве экономического развития сообщили, что инфляция в России замедлилась и на 24 апреля составила 2,55%. Это является самым низким значением с марта 2020 года.
Во время своего первого срока Путин ставил задачу удвоить ВВП за следующие 10 лет. Работа в этом направлении не прекращалась и за восемь лет этот рост составил примерно 70%, а промышленность выросла на 75%. Вместе с этим прекратился отток капитала из России, а инвестиции увеличились на 125%.
В экономике Ростовской области сейчас ведущее место принадлежит промышленному производству, которое остается основным сектором экономики для создания новых рабочих мест и инвестиционных источников. Индекс промышленного производства только по итогам 2022 года составил 107,8%. Каждый год наблюдается положительная динамика. Кроме того, непрерывно развивается сфера сельского хозяйства, область обеспечивает сама себя и отправляет товары на экспорт.
Что касается рубля, то за эти годы он стал свободно конвертируемой валютой.
«Могу заверить вас, что в своих действиях буду руководствоваться исключительно государственными интересами. Возможно, не удастся избежать ошибок, но что я могу обещать и обещаю — это то, что буду работать открыто и честно», — говорил президент во время инаугурации 23 года назад.
За это время значительно выросли зарплаты, если в 1999 году в среднем россияне получали 1,5 тысячи рублей, то к 2022 году этот показатель вырос до 55 тысяч. Пенсия за этот период увеличилась с 450 рублей до 19 тысяч рублей.
В Ростовской области средняя заработная плата с января по ноябрь 2022 года выросла до 43,2 тысячи рублей. Это на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с этим в области растут доходы врачей и педагогов. В России же рост зарплат за этот период составил 12,7%.
Кроме того, с 1 апреля 2023 года были повышены выплаты тем, кто получает социальную пенсию, их проиндексировали на 3,3%. Таким образом, с учетом прошлогодней индексации рост социальных пенсий составил 13,5% за год, что позволило улучшить благосостояние около 4 миллионов человек. В 2024 году рост составит 4,7% и в 2025 году — на 5,6%.
Напомним, что ВВП в 1999 году составлял 4,8 триллиона рублей, в 2022 — 139 триллионов.
Кроме того, появилось большое количество мер поддержки для россиян. После победы Путина на президентских выборах во второй раз вступил в силу закон о материнском капитале, выросли пособия, зарплаты военнослужащих, а призыв на военную службу сократили до одного года.
В 2012 году были подписаны «майские указы» — широкая программа развития социальных гарантий. В них прописали целевые показатели по зарплатам бюджетников, привлекательности России для бизнеса и по другим направлениям.
На фоне тяжелой экономической ситуации из-за пандемии коронавируса ввели льготную ипотеку в стране, которая стала основным драйвером рынка недвижимости и существенно повлияла на спрос. Позже ее продлили, но уже на новых условиях.
А в Ростовской области на реализацию к 2025 году программы ипотеки для отличников выделили около 257 миллионов рублей. Выпускники смогут приобрести жилье под 1% годовых.
Масштабы строительства в России впечатляют, а все проекты едва ли удастся перечислить. Так, к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России строили новые аэропорты и стадионы, в том числе в Ростове-на-Дону. А чего стоит строительство Крымского моста — это транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. За период с открытия моста 16 мая 2018 года по 15 мая 2019 года по мосту проехали пять миллионов автомобилей, что более чем в 3 раза превышает соответствующий показатель Керченской паромной переправы за весь 2017 год.
В 2007 году Владимир Путин подписал указ о строительстве космодрома «Восточный» на Дальнем Востоке в Амурской области, вблизи города Циолковский. Строительные работы начались в 2012 году и завершились в 2016. В перечень крупнейших проектов можно включить строительство газопроводов «Сила Сибири» и «Северный поток».
В мае 2018 года Путин в четвертый раз принес присягу главы государства, в день инаугурации подписал указ, который лег в основу новых 12 национальных проектов, чтобы вывести Россию в пятерку сильнейших экономик мира. За счет этих проектов открываются и ремонтируются важные объекты: центры дополнительного образования, дороги, центры здоровья, библиотеки, гериатрические центры, кинозалы, спортивные объекты и офисы поддержки предпринимателей. Ликвидируются свалки, появляются новые парки, благоустраивается жилье.
Так, в Ростовской области на строительство и приведение дорог в нормативное состояние в 2023 году собираются потратить восемь миллиардов рублей. Всего это затронет 350 километров дорожного полотна.
Кроме того, в этом году в донском регионе планируется завершить строительство областного детского хирургического центра инновационных технологий. Это самый крупный строящийся соцобъект в регионе.
Ударными темпами идет жилищное строительство. В 2021 году в РФ сдали 92,6 миллиона квадратных метров жилья, и это стало историческим рекордом за всю историю страны, включая советский период.
Он стал первым в современной России построенным с нуля аэропортом. Строительные работы начались в 2014 году и завершились через три года. Ввод в эксплуатацию и перевод всех рейсов произошел в один день
В феврале 2019 года воздушной гавани присвоили рейтинг 5 звезд по результатам аудита, который провели специалисты авторитетной международной рейтинговой организации Skytrax.
Местом расположения стадиона был выбран левый берег реки Дон, а всего в проект вложили 19,8 миллиарда рублей. Арену построили специально к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а первый матч прошел 15 апреля. Официальное открытие состоялось через месяц.
Еще с советских времен госучреждения славились огромными очередями для получения нужного документа. Часто приходилось посещать сразу несколько организаций, чтобы собрать нужные справки для получения услуги.
Ситуация кардинально изменилась с запуском портала Госуслуг, который сильно упростил все процессы. Теперь можно получить услуги в электронной форме, а к 2020 году в сервисе были зарегистрированы 126 миллионов россиян.
Кроме того, по всей стране открыли многофункциональные центры, предоставляющие государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом. При этом взаимодействие с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, проводится многофункциональным центром без участия заявителя.
Стоит напомнить и о повсеместном появлении Интернета, как проводного, так и беспроводного с довольно низкой стоимостью. Благодаря этому и развитию цифровых сервисов появилась возможно работать из дома, чем многие и пользуются, особенно после начала пандемии коронавируса.
Так, только в одной Ростовской области в прошлом году волоконно-оптические линии связи протяженностью более 370 километров проложили к 40 населенным пунктам. И более чем в 170 сельских территориях построили и модернизировали распределительные сети.
В Сочи с 7 по 23 февраля в 2014 году провели Зимние Олимпийские игры, на которых в общей сложности разыграли 98 комплектов медалей. Только одну церемонию открытия посмотрели три миллиарда человек. Трансляцию обеспечивали 140 телекамер, а всего в подготовке задействовали более 12 тысяч специалистов. На этой Олимпиаде были представлены 88 стран, что стало новым олимпийским рекордом.
В 2018 году Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу, его провели на 12 стадионах в 11 российских городах.
По итогам турнира общая посещаемость Чемпионата мира составила 3 031 768 человек, средняя посещаемость — 47 371 зрителя за игру, а средняя заполняемость трибун — 98,43%.
В Ростове-на-Дону сделали фан-зону для фестиваля болельщиков, Театральная площадь стала центром притяжения туристов и местом показа игр чемпионата мира. Фестиваль полностью обеспечили инфраструктурой для комфортного отдыха болельщиков, где они смогли не только насладиться просмотрами матчей, но и участвовали в насыщенной развлекательной программе
Одним из главных достижением внешней политики последних лет можно считать возвращение Крыма и Севастополя в состав России в 2014 году.
В 2022 году ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Страна сразу начала оказывать помощь новым территориям, в том числе строительством дорог и социальных объектов. Появился водопровод из Ростовской области до Донбасса для обеспечения жителей водой.
Строительство водовода завершено в рекордные сроки - всего за четыре месяца. Хотя создание подобного объекта раньше могло занимать не менее трех лет.
«Считаю своей святой обязанностью сплотить народ России, собрать граждан вокруг ясных целей и задач и каждый день и каждую минуту помнить, что у нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее», — говорил во время инаугурации в 2000 году Владимир Путин.
Добавим, что президент постоянно уделяет внимание Ростовской области, периодически посещая этот регион и проводя совещания с губернатором Василием Голубев. На глазах у миллионов людей регион меняется, а качество жизни становится выше.