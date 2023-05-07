Масштабы строительства в России впечатляют, а все проекты едва ли удастся перечислить. Так, к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России строили новые аэропорты и стадионы, в том числе в Ростове-на-Дону. А чего стоит строительство Крымского моста — это транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. За период с открытия моста 16 мая 2018 года по 15 мая 2019 года по мосту проехали пять миллионов автомобилей, что более чем в 3 раза превышает соответствующий показатель Керченской паромной переправы за весь 2017 год.