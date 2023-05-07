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«Марсиане прилетели»: ростовчане гадают, что произошло в небе над городом 7 мая

7 мая 2023, 15:41
Фото: 1MI
Жителей Ростова напугали звуки хлопков и дым в небе 7 мая

Ростовчане гадают, что стало причиной хлопков и дыма в небе над городом 7 мая

Жителей Ростова напугали звуки хлопков и дым в небе 7 мая, об этом они пишут в соцсетях.

Днем 7 мая жители улицы Дачной, рядом с ростовским военным госпиталем, сообщили о мощных хлопках. После шума в небе они заметили облако дыма. Официальных комментариев от властей об инциденте пока не поступало.

Горожане решили выдвинуть свои версии произошедшего. Некоторые предположили, что источником шума могли стать работа ПВО или переход самолета на сверхзвуковую скорость: «Беспилотник, вероятно», «Это снова самолет, чего гадать». Однако эта версия не объясняет черные следы в небе. Некоторым они напомнили грозовые облака: «На тучу похоже», «Это туча, откуда у нас столько паникеров? Ростовчане, мне стыдно за вас!».

Некоторые горожане отнеслись к ситуации с юмором: «Марсиане прилетали. Хватить панику разводить», «Ну было и было, остался только дым».

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Однако большинство сошлось на том, что причиной шума стала подготовка к Параду Победы и салютам: «Тренировка парада. Во время исполнения гимна, перед началом прохождения стреляют в парке Революции холостыми патронами. Успокойтесь, уже!».

Напомним, звуки хлопков ростовчане слышали и утром 7 мая. Они раздавались в центре города.

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