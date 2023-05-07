Горожане решили выдвинуть свои версии произошедшего. Некоторые предположили, что источником шума могли стать работа ПВО или переход самолета на сверхзвуковую скорость: «Беспилотник, вероятно», «Это снова самолет, чего гадать». Однако эта версия не объясняет черные следы в небе. Некоторым они напомнили грозовые облака: «На тучу похоже», «Это туча, откуда у нас столько паникеров? Ростовчане, мне стыдно за вас!».