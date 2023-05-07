Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Жители Ростова заявили, что возможно слышали несколько звуков хлопков, после которых в небе появился загадочный черный дым. Звуки доносились недалеко от военного госпиталя на улице Дачной. Всего залпов было не больше пяти, утверждают очевидцы и опубликовали видео в канале «Ростов. главный».
В соцсетях многие предположили, что в небе над городом вероятно сбили беспилотник: «БПЛА по ходу», «Видимо, беспилотник сбили». Однако большинство усомнилось в этой версии: «На тучу похожу», «Репетиция парада, скорее всего, или салюта».
Официальной информации об инциденте пока не поступало.
Сегодня утром ростовчане также сообщали о звуках залпов. Мощные хлопки были слышны в центре города.