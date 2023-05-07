Жители Ростова заявили, что возможно слышали несколько звуков хлопков, после которых в небе появился загадочный черный дым. Звуки доносились недалеко от военного госпиталя на улице Дачной. Всего залпов было не больше пяти, утверждают очевидцы и опубликовали видео в канале «Ростов. главный».