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Жители Ростова заявили о сбитом в небе беспилотнике 7 мая

7 мая 2023, 14:16
Фото: 1MI
Ростовчане заявили о подозрительных хлопках и следах в небе 7 мая
Жители Ростова сообщили о звуках взрыва и черном дыме в небе вечером 7 мая, фото и видео происшествия они публикуют в соцсетях.

Жители Ростова заявили, что возможно слышали несколько звуков хлопков, после которых в небе появился загадочный черный дым. Звуки доносились недалеко от военного госпиталя на улице Дачной. Всего залпов было не больше пяти, утверждают очевидцы и опубликовали видео в канале «Ростов. главный».

В соцсетях многие предположили, что в небе над городом вероятно сбили беспилотник: «БПЛА по ходу», «Видимо, беспилотник сбили». Однако большинство усомнилось в этой версии: «На тучу похожу», «Репетиция парада, скорее всего, или салюта».

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Официальной информации об инциденте пока не поступало.

Сегодня утром ростовчане также сообщали о звуках залпов. Мощные хлопки были слышны в центре города.

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