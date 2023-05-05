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«Где наши ПВО?»: дончан шокировал очередной прилет беспилотников в Ростовскую область

5 мая 2023, 08:04
Фото: Cpl. Samantha H. Arrington/cc0/wikimedia.org
«Где наши ПВО?»: дончан шокировал очередной прилет беспилотников в Ростовскую область

Дончане предложили усилить защиту воздушных границ после крушения трехметрового дрона

В Ростовской области жители требуют усилить охрану приграничных территорий, где замечают беспилотники, сообщения появились в соцсетях.

Напомним, в пятницу, 5 мая, стало известно, что в Ростовской области упал еще один дрон-разведчик, поражающий своими размерами. По сообщениям СМИ, БПЛА нашли в поле, предположительно, он мог собирать информацию об объектах инфраструктуры в Ростовской области.

Произошедшее немедленно начали обсуждать в соцсетях и мессенджерах. Часть дончан требовали немедленной ответной реакции, в том числе с применением оружия по стратегически важным объектам инфраструктуры Украины, а других жителей региона ужаснул факт того, что столь крупный дрон мог пролететь незамеченным до Нижнедонского.

«Это […], товарищи», «Вчера целый день такой дрон летал над Таганрогом»,

«Три метра в размахе! Где наши ПВО, Чебурашки[прим. редакции — имеется ввиду РСЗО] и вся та техника, которую нам показывали 20 лет по ТВ?!», — спросили дончане.

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«Летел, летел, устал и прилёг полежать, и тут вы набросились», — пошутил местный житель.

Также прозвучало предложение по усилению защиты приграничных территорий от угроз с воздуха.

«Надо объявить вознаграждение жителям приграничных районов за каждый сбитый беспилотник», — предложили дончане.

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