Произошедшее немедленно начали обсуждать в соцсетях и мессенджерах. Часть дончан требовали немедленной ответной реакции, в том числе с применением оружия по стратегически важным объектам инфраструктуры Украины, а других жителей региона ужаснул факт того, что столь крупный дрон мог пролететь незамеченным до Нижнедонского.