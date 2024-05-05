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Дрон в Ростове

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2024
В Ростове-на-Дону массово запустили скоростные дроны
В Ростове-на-Дону впервые проходит Всероссийский фестиваль гонок дронов, сообщают организаторы мероприятия.
5 мая 2024, 10:16
2023
Целью упавшего в поле Ростовской области беспилотника могла стать газовая станция
Дрон, упавший в Ростовской области 4 мая, мог быть нацелен на газораспределительную станцию, об этом сообщил портал «Новые известия».
5 мая 2023, 08:15
«Где наши ПВО?»: дончан шокировал очередной прилет беспилотников в Ростовскую область
В Ростовской области жители требуют усилить охрану приграничных территорий, где замечают беспилотники, сообщения появились в соцсетях.
5 мая 2023, 08:04
Ростовский депутата Виктор Водолацкий рассказал об атаках дронов-камикадзе
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал, что украинские войска используют дроны-камикадзе, сообщил он в Telegram-канале.
13 апреля 2023, 13:14

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