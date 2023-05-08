Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
На подъезде к хутору Юдино водитель «ВАЗа» потеряла контроль над управлением и выехала на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с маршруткой.
Травмы получила водитель «ВАЗа» и четыре пассажира маршрутки, в том числе 17-летняя девушка. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.
Автобус курсировал по маршруту Ростов — Родионовка, в салоне находились пять пассажиров.
Ранее КамАЗ с грунтом перевернулся на Малиновского в Ростове, спровоцировав огромную пробку.