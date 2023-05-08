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Пять человек пострадали в аварии с маршруткой в Ростовской области

8 мая 2023, 05:46
Фото: 1mi
В Ростовской области произошла авария с маршрутным автобусом и автомобилем, пострадали пять человек, сообщили в УГИБДД по региону.

На подъезде к хутору Юдино водитель «ВАЗа» потеряла контроль над управлением и выехала на встречную полосу. В результате автомобиль столкнулся с маршруткой.

Травмы получила водитель «ВАЗа» и четыре пассажира маршрутки, в том числе 17-летняя девушка. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью.

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Автобус курсировал по маршруту Ростов — Родионовка, в салоне находились пять пассажиров.

Ранее КамАЗ с грунтом перевернулся на Малиновского в Ростове, спровоцировав огромную пробку.

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