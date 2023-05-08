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Ростовчане пожаловались на стрельбу по ночам на улице Стабильной в мае

8 мая 2023, 06:29
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в ночное время на детской площадке по улице Стабильной собираются компании и сильно шумят, пожаловались местные жители в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, ростовчане в ночное время бьют бутылки и кричат матом, из-за чего приходится вызывать сотрудников полиции. Тогда компания разбегается, когда приезжает наряд.

«Иногда отдыхающие стреляют, возможно из травматического оружия. Рано или поздно их поймают, и весь ущерб, который они причинили этой детской площадке, все поломки все-таки повесят на них», — написал автор.

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Пользователи в комментариях предположили, что к этому могут быть причастны подростки.

«Лично мне они не мешают, окна открыты, даже и не слышу», — пишут ростовчане.

Ранее в Ростове подросток выстрелил в спину пятикласснику после неудачного ограбления.

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