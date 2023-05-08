Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
По их словам, ростовчане в ночное время бьют бутылки и кричат матом, из-за чего приходится вызывать сотрудников полиции. Тогда компания разбегается, когда приезжает наряд.
«Иногда отдыхающие стреляют, возможно из травматического оружия. Рано или поздно их поймают, и весь ущерб, который они причинили этой детской площадке, все поломки все-таки повесят на них», — написал автор.
Пользователи в комментариях предположили, что к этому могут быть причастны подростки.
«Лично мне они не мешают, окна открыты, даже и не слышу», — пишут ростовчане.
Ранее в Ростове подросток выстрелил в спину пятикласснику после неудачного ограбления.