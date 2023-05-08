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Водитель Mercedes пострадал в аварии с маршруткой в Ростове-на-Дону

8 мая 2023, 09:05
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону пострадал один человек в аварии с маршрутным автобусом, сообщили в УГИБДД по региону.

В городе произошло ДТП, в котором участвовали автобус «МАЗ» и Mercedes-Benz. Водитель маршрутного транспорта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, за рулем которого был водитель 1997 года рождения.

«В результате пострадал водитель Mercedes-Benz, его доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются полицейскими», — сказано в сообщении.

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Происшествие случилось вечером 7 мая на улице Вавилова. Автобус двигался по маршруту №1.

Ранее водитель микроавтобуса погиб, влетев в дерево на трассе в Ростовской области.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествие#Илья Протвинов
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