В городе произошло ДТП, в котором участвовали автобус «МАЗ» и Mercedes-Benz. Водитель маршрутного транспорта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, за рулем которого был водитель 1997 года рождения.