Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В городе произошло ДТП, в котором участвовали автобус «МАЗ» и Mercedes-Benz. Водитель маршрутного транспорта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем, за рулем которого был водитель 1997 года рождения.
«В результате пострадал водитель Mercedes-Benz, его доставили в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются полицейскими», — сказано в сообщении.
Происшествие случилось вечером 7 мая на улице Вавилова. Автобус двигался по маршруту №1.
Ранее водитель микроавтобуса погиб, влетев в дерево на трассе в Ростовской области.