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Три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области днем 7 мая

8 мая 2023, 08:56
Фото: 1mi
В Ростовской области погибли три человека в аварии с двумя автомобилями, сообщили в УМВД по региону.

На дороге Белая Калитва — Апанасовка водитель Hyundai Solaris выехала на встречную полосу, так как не справилась с управлением. Из-за этого автомобиль столкнулся с Daewoo Matiz.

До приезда скорой скончалась 44-летняя водитель Daewoo, в машине скорой умерла 75-летняя пассажирка второй машины. Кроме того, жертвой стала 65-летняя пассажирка Matiz.

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Травмы получили водитель Hyundai и два пассажира, их доставили в больницу. В данный момент проводятся проверочные мероприятия.

Ранее в Новочеркасске пострадала 82-летняя пенсионерка в аварии с Dodge.

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