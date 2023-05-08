Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Updated Сегодня, 09:01
На дороге Белая Калитва — Апанасовка водитель Hyundai Solaris выехала на встречную полосу, так как не справилась с управлением. Из-за этого автомобиль столкнулся с Daewoo Matiz.
До приезда скорой скончалась 44-летняя водитель Daewoo, в машине скорой умерла 75-летняя пассажирка второй машины. Кроме того, жертвой стала 65-летняя пассажирка Matiz.
Травмы получили водитель Hyundai и два пассажира, их доставили в больницу. В данный момент проводятся проверочные мероприятия.
Ранее в Новочеркасске пострадала 82-летняя пенсионерка в аварии с Dodge.